BlaBlaCar change de visage pour devenir une plateforme de voyages partagés

2026 est l'année du changement pour BlaBlaCar ! Le service de covoiturage adopte une nouvelle identité visuelle afin d'élargir son champ d'action en couvrant d'autres formes de mobilité et devenir la plateforme de référence pour les voyages partagés.

Le covoiturage est la meilleure solution pour voyager à petit prix tout en préservant l'environnement. Aussi, BlaBlaCar s'est rapidement imposé comme une plateforme incontournable pour mettre en relation des conducteurs et des passagers pour les trajets longues distances. Pour 2026, le service a décidé de s'offrir une refonte visuelle majeure, qu'il s'agisse des couleurs, du logo ou des images qui accompagnent les trajets, comme il l'annonce dans un communiqué. Exit les mascottes, tout devient bleu !

Car, depuis 2018 – date des derniers changements d'interface –, la plateforme a beaucoup évolué. Présente dans 21 pays et avec des dizaines de millions d'utilisateurs, elle ne se contente plus d'être un simple service de covoiturage entre conducteurs et passagers. Elle propose désormais des trajets en bus et en train, ce qui l'amène à se positionner comme "l'application de référence pour tous les voyages partagés" ainsi que "le guichet unique pour voyager partout, au meilleur prix". Cette nouvelle ambition nécessitait une identité visuelle cohérente et moderne afin de représenter l'ensemble de ses services. C'est désormais chose faite !

BlaBlaCar 2026 : l'application voit la vie en bleu

La première chose que l'on remarque est le changement des éléments visuels traditionnels tels que le logo, les couleurs et les illustrations qui accompagnaient l'interface de l'application et les différents supports de communication. L'ancienne palette graphique, associée aux mascottes historiques de BlaBlaCar, laisse place à une nouvelle charte autour d'un bleu intense appelé "True Blue".

L'entreprise explique avoir voulu renforcer le contraste des éléments graphiques pour améliorer la lisibilité, un point important pour rendre l'application accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes en situation de handicap visuel. Elle adopte aussi de nouvelles typographies qui sont censées apporter davantage de clarté sur tous les supports numériques.

© BlaBlaCar

Avec cette nouvelle identité visuelle, BlaBlaCar marque une rupture avec ses codes historiques. Les personnages illustrés qui faisaient office de mascottes explicatives pour le covoiturage disparaissent au profit d'un langage visuel "plus humain, solaire et émotionnel". "Notre marque devait évoluer pour refléter ce que nous sommes devenus : une plateforme de voyage globale", explique Caroline Wilsford, Directrice Marketing de BlaBlaCar, "Nous voulions une identité qui soit à la fois singulière et cohérente sur tous nos marchés, tout en restant fidèle à notre mission : rendre chaque lieu accessible à toutes et tous".

Le symbole des guillemets, présent depuis longtemps dans l'univers graphique de BlaBlaCar, est conservé mais réinterprété : il incarne toujours l'idée de conversation et de connexion entre les personnes, mais sert désormais aussi à symboliser la mise en relation entre n'importe quel point de départ et d'arrivée, quelle que soit la modalité de transport utilisée. Cette mise à jour est déployée dès ce 16 février sur le site Internet, les applications mobiles iOS et Android, ainsi que sur l'ensemble des canaux de communication de la marque.