La SNCF teste le contrôle des billets de train sur smartphone avec France Identité

Depuis ce lundi 20 janvier, la SNCF teste une nouvelle technologie de contrôle des billets. Un système en collaboration avec l'application France Identité qui devrait être déployé à l'ensemble des voyageurs prochainement.

Une révolution sur les rails. Les trajets en train, comme tous transports de passagers, sont soumis à l'obligation d'avoir un billet validant une réservation et une place assise. Au moment du contrôle des billets par le personnel, il est généralement demandé de présenter son billet et dans certains cas, sa carte de réduction, voire sa carte d'identité. Une habitude qui va progressivement se perdre suite au nouveau système de contrôle des billets dévoilé par la SNCF.

Désormais, "plus besoin de présenter son billet de train et sa pièce d'identité", en un seul geste les deux contrôles seront effectués, comme l'explique la compagnie ferroviaire. En effet, suite à un partenariat entre la SNCF et l'application France Identité, le contrôle des voyageurs se fera intégralement via l'application gouvernementale, détaille TF1 Info. À noter toutefois que ce système de contrôle n'est disponible que pour les voyageurs munis de la nouvelle Carte Nationale d'Identité.

© Capture d'écran France Identité

Une phase de test sur les TGV InOui

Selon la chaîne, la SNCF a lancé depuis le 20 janvier une phase de test de son nouveau système de contrôle sur les trajets TGV InOui. Pour s'assurer du bon fonctionnement de cette innovation, les voyageurs sont invités à télécharger l'application France Identité avant de monter dans le train.

La SNCF détaille ensuite la marche à suivre :

Se rendre sur l'application France Identité et cliquer sur carte d'identité pour qu'elle s'affiche en format numérique. Faire glisser pour qu'un message d'activation s'affiche. Saisir son code personnel et ajouter sa carte d'identité à l'application avec la fonctionnalité NFC du téléphone. Une fois la carte d'identité ajoutée à son compte France Identité, il ne reste plus qu'à attendre le moment du contrôle à bord du train.

Ainsi, lorsqu'un agent de la SNCF vous demandera votre billet, il vous suffira d'ouvrir l'application France Identité, de cliquer sur votre carte d'identité et de montrer le QR code qui s'affiche sur votre écran. Ce QR code contient les nom, prénom et date de naissance du voyageur.

Avec ce nouveau système de contrôle, il ne sera donc plus nécessaire de présenter sa pièce d'identité en plus du titre de transport. Une innovation qui s'inscrit sans aucun doute dans la modernisation de l'entreprise et dans une quête de rapidité de ses services, trop souvent critiqués. La compagnie ferroviaire a annoncé que la phase de test allait durer "plusieurs semaines" avant une mise en place progressive "pour l'ensemble des clients porteurs de l'application France Identité."