Avec Look Around, Apple Plans s'offre enfin une vue de rue façon Google Street View

La version Web d'Apple Plans évolue à petit pas en intégrant Look Around, une fonction équivalente à Street View que l'on utilise depuis des années dans Google Maps. Et qui est encore loin d'égaler son modèle !

Vous connaissez très probablement Google Street View. Cet outil intégré à Google Maps, aussi bien sur ordinateur qu'à travers l'application Android ou iOS, permet d'un simple clic de s'immerger au cœur de l'endroit sélectionné sur la carte. Vous pouvez ainsi vous promener virtuellement dans les rues, sur les routes ou encore les chemins qui ont été photographiés par les agents de Google qui parcourent le globe depuis des années. Google n'est désormais plus seul sur le terrain.

Petit à petit, Apple tente de rattraper son retard sur Maps. Son appli Plans, disponible sur Mac, iPhone et iPad, propose outre les traditionnelles vues cartes, 3D ou satellite, une vue 360°. Elle est la copie conforme de Google Street View mais réalisée cette fois-ci avec des clichés saisis par les agents d'Apple. Et si jusqu'en juin dernier Plans n'était disponible que pour les appareils à la pomme, une version béta du service est depuis proposée gratuitement en ligne. Elle est accessible à travers n'importe quel navigateur Web et permet de calculer des itinéraires. Depuis aujourd'hui, la fonction Look Around, clone de Google Street View, est également intégrée dans la version, toujours en béta, du service en ligne.

Pour y accéder, rien de plus simple. Ouvrez votre navigateur Web habituel et rendez-vous sur la page dédiée à Plans. De là, vous pouvez par exemple saisir une adresse dans le champ de recherche. Si la zone a bien été capturée par les voitures d'Apple, une petite lucarne s'affiche en bas à gauche de la fenêtre ou se présente le cliché. Un simple clic dessus l'ouvre en plein écran dans le navigateur. Dès lors, on peut naviguer à 360° et circuler virtuellement dans la zone tout comme avec Street View. On y retrouve d'ailleurs les mêmes informations que dans le service de Google, notamment les liens vers les commerces présents sur les clichés.

© Apple Plans

Il est également possible d'accéder à dans Plans en cliquant, si elle se présente, sur l'icône en forme de paire de jumelles présente en bas à gauche de l'écran après avoir zoomé suffisamment sur une zone.

La version de Plans en ligne est totalement gratuite et continue donc d'évoluer à son rythme. Elle est pour l'instant (très) loin d'égaler Google Maps, surtout en ce qui concerne la fonction Look Around avec un territoire couvert aujourd'hui encore bien inférieur à ce que propose Google. Et, surtout, une lenteur vraiment pénible… Allez, Apple, encore un effort ! .