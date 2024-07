Comment se faire rembourser un billet de train après le sabotage SNCF

Suite au sabotage des installations de la SNCF le 26 juillet, de nombreux passagers ont dû annuler ou décaler leur voyage. Heureusement, il est possible de demander l'échange ou le remboursement de son billet auprès de la SNCF avant le 5 août.

Du 26 au 29 juillet, de nombreux voyageurs ont été pris au dépourvu. Ce qui devait être un voyage tranquille s'est transformé en une source de stress inattendue. Des actes de malveillance ont perturbé le trafic ferroviaire sur plusieurs lignes majeures de la SNCF, laissant des milliers de passagers sans solution immédiate – pas moins de 800 000 voyageurs auraient été impactées. Heureusement, la SNCF a réagi rapidement pour gérer la situation, offrant des compensations pour les désagréments subis.

Si vous avez été concerné par ces perturbations, bonne nouvelle, puisque vous pouvez obtenir un remboursement ou échanger votre billet, comme l'annonce la SNCF sur X. La période pour effectuer ces démarches s'étend jusqu'au 5 août, vous laissant quelques jours pour agir.

Remboursement SNCF : pour les voyages en TGV Inoui et Intercités

Pour commencer, si vous avez acheté vos billets via des plateformes comme SNCF Connect ou Trainline, c'est sur ces mêmes sites ou applications que vous devez vous rendre pour lancer la procédure de remboursement ou d'échange. Que vous voyagiez en TGV Inoui ou Intercités, les conditions sont les mêmes : tout billet non utilisé en raison de ces perturbations peut être échangé ou remboursé intégralement. Même si vos billets n'étaient pas remboursables en temps normal, l'exceptionnelle gravité de la situation change la donne. Pour ceux qui avaient prévu un aller-retour, sachez que le retour est également remboursable si vous n'avez pas pu effectuer l'aller.

Mais qu'en est-il si vous avez tout de même réussi à voyager malgré les perturbations ? Dans ce cas, la SNCF propose une compensation nommée "G30" – pour Garantie 30 minutes – si votre train a eu un retard supérieur à 30 minutes. Le montant est calculé en fonction du retard à l'arrivée :

Entre 30 minutes et 2 heures de retard : 25 % du prix du billet remboursé,

Entre 2 heures et 3 heures de retard : 50 % du prix du billet remboursé,

Plus de 3 heures de retard : 75 % du prix du billet remboursé.

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site dédié tout-oui.sncf.com, en cliquant sur train retardé ou sur G30 sur le chatbot. Il vous suffira alors de fournir les informations de votre billet et vos coordonnées (voir notre guide pratique). Si vous préférez ne pas passer par Internet, il est aussi possible d'envoyer une demande par courrier postal à l'adresse suivante : Service G30 SNCF Voyageurs / CS 69150 / 14949 Caen Cedex 9.

tout-oui.sncf.com © CCM

Remboursement SNCF : pour les voyages en Ouigo

Les clients de la filiale à bas coût Ouigo ont eux aussi droit à des compensations. Pour ceux dont les trajets ont été annulés entre le 26 et le 28 juillet, deux options s'offrent à vous : soit vous échangez votre billet pour un autre trajet à effectuer avant le 5 août, soit vous optez pour un remboursement automatique. Dans ce dernier cas, aucune démarche particulière n'est requise de votre part, votre dossier sera traité à partir du 5 août.

Il est donc crucial de ne pas traîner si vous souhaitez obtenir un remboursement. Chaque minute compte, et attendre pourrait vous priver de cette possibilité. Les démarches sont simples et peuvent pour la plupart être réalisées en ligne, ce qui permet de régler rapidement les choses. Profitez de cette opportunité pour vous faire rembourser et repartir du bon pied. Après tout, le voyage ne se termine pas toujours comme prévu, mais il y a toujours une manière de se rattraper.