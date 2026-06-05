Pour vous aider à trouver le produit idéal, Amazon propose des articles… qui n'existent pas !

Amazon déploie une nouvelle fonction d'IA générant des images de produits fictifs à partir des descriptions des utilisateurs. Un outil mettant en avant des articles visuellement "parfaits", mais qui n'existent tout simplement pas !

Sur Amazon, vous pouvez commander à peu près tout ce que vous désirez en quelques clics et recevoir vos achats dans les jours – si ce n'est dans les heures, pour les abonnés Amazon Prime – qui viennent. C'est bien simple, vous êtes à peu près sûr de trouver ce que vous cherchez, et ce dans les différentes gammes de prix.

Pour vous aider à vous y retrouver, l'entreprise a déployé en 2024 Rufus, un chatbot alimenté par IA qui a tout d'un véritable assistant de shopping personnel (voir notre article). Il est capable d'effectuer des recherches pertinentes, de répondre à vos questions et de vous faire des recommandations. Mais que faire si jamais vous ne trouvez pas le produit de vos rêves ? Le géant du e-commerce a trouvé une drôle de solution : le créer de toutes pièces à l'aide de l'intelligence artificielle.

IA Amazon : des produits parfaits qui n'existent pas

À l'aube du Prime Day, Amazon a présenté huit nouvelles fonctions liées à la recherche visuelle qui vont bientôt être introduites. Parmi elles, l'une affichera donc des produits … inventés par l'IA. Concrètement, lorsqu'un utilisateur saisit une description dans la barre de recherche d'Amazon Shopping, l'intelligence artificielle crée instantanément plusieurs visuels correspondant aux caractéristiques indiquées. Plus la requête est détaillée, plus les images générées s'affinent en temps réel. C'est par exemple le cas si on écrit "un pull bleu avec un col blanc" ou "table de chevet en rotin".

Attention, ces images ne correspondent cependant à aucun article réellement commercialisé sur Amazon. Elles servent uniquement de référence visuelle avant de rediriger l'utilisateur vers des produits existants jugés similaires. En cliquant dessus, ce dernier est redirigé vers de vrais produits au rendu similaire.

© Amazon

Mais alors, quel peut bien être l'intérêt d'une telle fonction ? Selon l'entreprise, "cette nouveauté a pour objectif de combler le fossé entre l'imagination et la découverte des produits", c'est-à-dire entre l'idée qu'un client se fait d'un produit et les résultats proposés par le moteur de recherche.

En effet, de nombreux consommateurs savent ce qu'ils recherchent visuellement mais ignorent parfois le vocabulaire technique associé. Un acheteur peut ainsi vouloir un certain type de col pour un vêtement ou une matière particulière pour un meuble sans connaître le terme exact utilisé par les fabricants et les vendeurs.

Les images générées par l'IA sont censées servir de passerelle entre cette intention initiale et les produits disponibles sur la plateforme. C'est pourquoi la fonction cible avant tout les catégories où l'aspect visuel compte le plus, à commencer par les vêtements et la décoration intérieure dans un premier temps. Elle est déjà active pour les clients américains, sur iOS comme sur Android, mais aucune date n'a été communiquée pour la France.

IA Amazon : un outil qui soulève des interrogations

Cette nouveauté a de quoi laisser pour le moins dubitatif. Sur le papier, pourquoi pas, mais le principe suscite toutefois plusieurs interrogations. En effet, les images créées par l'intelligence artificielle présentent souvent des objets particulièrement soignés, au rendu très esthétique et exempts de défauts.

Or, ces produits idéalisés n'existent pas ! Les utilisateurs peuvent donc être attirés par un visuel séduisant avant de découvrir que les articles réellement disponibles ne correspondent pas exactement à ce qui leur a été montré, ce qui peut entraîner une forme de déception, voire de frustration. Déjà qu'en temps normal, les clients se retrouvent avec des articles qui ne correspondent en rien aux produits affichés, voire qui s'avèrent dangereux !

De même, un tel procédé rend la frontière entre contenus réels et contenus générés artificiellement de plus en plus floue. Alors que les internautes sont déjà confrontés à une multiplication d'images produites par l'IA sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les plateformes commerciales, certains considèrent que l'intégration de visuels fictifs directement au sein d'un parcours d'achat pourrait compliquer davantage l'identification des produits réellement vendus.

IA Amazon : d'autres fonctions à venir

Cette fonction s'inscrit dans une stratégie plus large d'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'écosystème Amazon. Ces derniers mois, l'entreprise a multiplié les outils reposant sur cette technologie, qu'il s'agisse de son assistant d'achat Rufus ou des résumés automatiques d'avis clients. En plus de la création de produits par l'IA, le site d'e-commerce va accueillir d'autres outils de recherche visuelle.

© Amazon

Avec "Shop by style", Amazon Shopping proposera des collages dynamiques de plusieurs tenues au sein même des résultats. De quoi permettre à l'utilisateur de combiner plusieurs articles afin de créer une tenue harmonieuse dans un thème bien particulier.

De son côté, Lens Live s'appuiera sur la caméra du smartphone de l'utilisateur afin de scanner des produits du monde réel et de trouver des correspondances sur Amazon. Il sera même possible d'ajouter du texte pour approfondir la recherche et d'entourer un objet spécifique dans une image prise avec Amazon Lens pour orienter la recherche sur cet objet en particulier.

Un widget va aussi faire son apparition sur iOS pour Amazon Lens et des "Suggestions visuelles" vont ajouter des filtres descriptifs pour affiner les résultats. Enfin, un bouton apparaîtra dans les résultats de recherche pour pouvoir trouver des produits visuellement similaires. L'objectif est de rendre la découverte de produits plus intuitive tout en renforçant l'engagement des utilisateurs sur la plateforme.