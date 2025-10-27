"Aide-moi à choisir" : Amazon veut vous guider dans vos achats avec l'IA

Amazon déploie une nouvelle fonction intitulée "Aide-moi à choisir", qui permet grâce à l'IA de vous conseiller dans vos achats en comparant plusieurs produits similaires, en se basant sur l'historique des articles que vous avez consultés.

Sur Amazon, vous pouvez commander à peu près tout ce que vous souhaitez en quelques clics et recevoir vos achats dans les jours – si ce n'est dans les heures, pour les abonnés Amazon Prime – qui viennent. C'est bien simple, vous êtes à peu près sûr de trouver ce que vous cherchez, et ce dans les différentes gammes de prix. Pour vous aider à vous y retrouver, l'entreprise a déployé en 2024 Rufus, un chatbot alimenté par IA qui a tout d'un véritable assistant de shopping personnel (voir notre article). C'est bien simple, il est capable d'effectuer des recherches pertinentes, de répondre à vos questions et de vous faire des recommandations.

Mais Amazon vient s'immiscer encore un peu dans vos achats avec Help Me Decide (Aide-moi à choisir), une fonction qui permet à l'IA de donner des recommandations sur le produit à acheter entre une sélection de plusieurs articles similaires que vous avez consultés, comme il l'annonce dans un billet de blog. Le but : réduire le temps d'hésitation… et ainsi être sûr que vous allez bien au bout de votre achat !

© Amazon

Aide-moi à choisir : l'IA à la rescousse des acheteurs indécis

Le bouton "Aide-moi à choisir" fera son apparition en haut de la page si vous passez trop de temps à chercher un article en particulier, par exemple lorsque vous avez consulté plusieurs pages de produits de la même catégorie sans rien avoir glissé dans votre panier. L'IA estimera alors que vous êtes indécis et viendra à votre rescousse. Il analysera alors votre navigation, vos recherches, votre historique d'achats et vos préférences pour trouver ce qui vous convient le mieux.

Par exemple, Amazon indique que si vous achetez une nouvelle tente de camping, son outil d'IA vous fera une suggestion en fonction des tentes que vous avez consultées et de votre historique d'achats. Cela signifie qu'il pourrait vous suggérer une tente quatre places toutes saisons si vous avez déjà recherché des sacs de couchage pour adultes et enfants pour le froid ou acheté des chaussures de randonnée pour enfants. Si jamais vous n'êtes pas convaincu par la recommandation de l'IA d'Amazon, vous pouvez toujours lui demander d'autres options, comme par exemple un produit moins cher ou, au contraire, plus haut de gamme.

© Amazon

Le discours marketing de l'entreprise insiste sur la simplicité, la pertinence et la transparence de l'IA. On peut toutefois se demander si cette dernière ne va pas mettre en avant certains produits plus que d'autres, comme les siens ou ceux sponsorisés, à tout hasard. La fonction "Aide-moi à choisir" est déployée dès à présent dans l'application mobile sur Android et iOS, ainsi que sur la version Web de la plateforme, mais seulement aux États-Unis pour le moment. Pour Rufus, il avait fallu attendre environ huit mois avant de voir le chatbot débarquer dans nos contrées.