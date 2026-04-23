AliExpress lance Marque+ pour proposer des produits certifiés authentiques

Pour rassurer ses utilisateurs et leur éviter d'acheter des contrefaçons, AliExpress lance Marque+, un espace dédié aux produits de quelques 2 000 marques certifiées, avec des garanties renforcées sur leur authenticité et leur qualité.

AliExpress s'est imposé en quelques années comme l'un des géants mondiaux du commerce en ligne. Son succès repose sur une promesse simple : proposer une immense variété de produits à des prix très compétitifs, souvent bien inférieurs à ceux pratiqués en Europe.

Car, contrairement à Amazon, la plateforme du groupe Alibaba est une marketplace, c'est-à-dire qu'elle ne vend pas directement des produits, mais met en relation le consommateur avec différents vendeurs tiers, majoritairement basés en Chine. Cela permet de réduire les intermédiaires et donc les coûts. Cette mécanique attire des millions d'acheteurs à la recherche de bonnes affaires, qu'il s'agisse d'accessoires du quotidien, de gadgets électroniques ou de vêtements.

Reste que l'interface d'AliExpress est particulièrement confuse, saturée de promotions, de bons d'achat, d'offres temporaires et de recommandations en tout genre. Même les habitués ont du mal à s'y retrouver ! L'utilisateur est plongé dans un flux continu et désordonné de produits difficile à lire et à hiérarchiser.

Et, parmi la multitude de produits qui s'offrent à lui, il a de grandes chances de tomber sur des contrefaçons, qui pullulent sur la plateforme, y compris dans le domaine de la tech. Or, il peut être difficile pour un consommateur non averti de distinguer un article authentique d'une copie. Pour résoudre ce problème, AliExpress déploie progressivement Marque+ (Brand+ en anglais), un canal dédié aux produits de marques.

AliExpress Marque+ : pour des produits certifiés de qualité

L'objectif d'AliExpress, avec Marque+, est de proposer une sélection de produits vendus et/ou certifiés par environ 2 000 marques comme Xiaomi, Samsung, Philips, Lenovo et DJI afin de garantir leur authenticité. Les produits labellisés bénéficient d'une meilleure visibilité et s'accompagnent d'engagements supplémentaires, comme la livraison gratuite avec des délais allant de 3 à 10 jours maximum, la conformité européenne et une garantie "Meilleur Prix" – si le client trouve un article identique à un tarif inférieur sur une autre plateforme dans les sept jours suivant son achat, il peut obtenir jusqu'à 50 € de remboursement.

Le lancement de Marque+ a débuté fin 2025, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il prend un véritable tournant, en témoigne l'événement AliExpress Brand+ qui s'est tenu à Shenzhen, en Chine, le 15 avril dernier. Sur la plateforme, les produits certifiés sont visibles grâce à une petite étiquette bleue Marque+ ou Brand+ située à côté de l'annonce dans les résultats de recherche et sur leurs photos. Après, on parle toujours d'AliExpress, donc l'interface reste assez illisible. En plus, sur la page d'une marque, les offres Marque+ sont mélangées avec les offres "Market Place" !

Notons que le nouveau système d'AliExpress n'est pas encore très mis en avant sur la plateforme. Par exemple, il n'y a pas de raccourci depuis la page d'accueil pour accéder à une page de marque. Il faut obligatoirement aller dans "Toutes les catégories" pour apercevoir une toute petite sélection de marques pour chacune d'entre elles. Il faut avoir l'œil !