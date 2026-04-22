Impôts 2026 : beaucoup de contribuables risquent d'oublier cette nouvelle déclaration obligatoire

Pendant que tout le monde se concentre sur la déclaration de revenus, certains contribuables ont une autre obligation fiscale à ne pas rater. Date limite fixée au 1er juillet et amende de 150 euros minimum en cas d'oubl !

Depuis l'ouverture de la campagne de déclaration de revenus le 9 avril, l'attention de la plupart des Français est braquée sur la déclaration de revenus et ses dates limites selon les départements. Mais des millions de contribuables ont une autre démarche à effectuer, bien distincte, souvent méconnue : la déclaration de leurs biens immobiliers via le service en ligne "Gérer mes biens immobiliers" sur impots.gouv.fr. Et cette année, l'administration fiscale a clairement indiqué qu'elle entendait appliquer les sanctions prévues, après trois ans de relative tolérance.

Cette obligation a été introduite en 2023, en lien direct avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Puisque cette taxe ne s'applique plus qu'aux résidences secondaires et aux logements vacants, le fisc a besoin de savoir précisément qui occupe quoi. Depuis 2023, les propriétaires doivent déclarer à l'administration fiscale si les logements qu'ils possèdent sont occupés, loués ou vacants au 1er janvier de chaque année. L'objectif : calculer correctement la taxe d'habitation résiduelle et la taxe sur les logements vacants pour ceux qui y sont soumis.

Bonne nouvelle pour ceux dont la situation n'a pas bougé : la DGFiP applique désormais le principe de validation automatique. Si la situation du logement au 1er janvier 2026 est identique à celle déclarée en 2025, aucune nouvelle déclaration n'est nécessaire. Pas de démarche à effectuer, les données restent valides d'une année sur l'autre.

© DGFiP

En revanche, une mise à jour s'impose dans plusieurs cas que les propriétaires ont intérêt à vérifier attentivement. Vous devez effectuer une déclaration de biens immobiliers avant le 1er juillet 2026 si la situation ou les conditions d'occupation d'un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2025 et le 1er janvier 2026 — un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n'est plus votre résidence principale — ou si vous n'avez jamais effectué de déclaration auparavant. Un déménagement, un départ en maison de retraite qui transforme l'ancienne résidence principale en résidence secondaire, un logement mis en location après avoir été occupé à titre personnel : autant de situations qui rendent la déclaration obligatoire.

La procédure se fait exclusivement en ligne, depuis l'espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique " Biens immobiliers ". Pour les biens en indivision ou détenus via une société comme une SCI, une seule déclaration par bien suffit, mais elle doit être effectuée depuis un espace professionnel. Pour les personnes peu à l'aise avec le numérique, un formulaire papier existe depuis 2024 et des guichets France Services peuvent accompagner les démarches.

Ce qui change clairement en 2026, c'est le niveau de tolérance de l'administration. La loi prévoit une amende forfaitaire de 150 € par local concerné, inscrite à l'article 1770 terdecies du Code général des impôts, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration délibérément erronée. Après trois ans de transition, le gouvernement a confirmé que ces amendes seront effectivement appliquées à partir de 2026.

Un propriétaire possédant trois biens dont la situation a changé sans qu'il l'ait déclaré pourrait donc se retrouver avec 450 euros d'amende en plus de ses impôts habituels. La période est courte — il reste moins de deux mois avant la date butoir du 1er juillet — et la démarche ne prend que quelques minutes une fois connecté. Mieux vaut y penser maintenant que le regretter en fin d'été.