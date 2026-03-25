Un compte courant qui rapporte 4 % ? Voici ce que cache cette nouvelle offre alléchante

Alors que le Livret A stagne à 1,5 %, une néobanque française promet un rémunération de 4 % sur votre compte courant, sans plafond ni contrainte. L'offre est tentante, mais son fonctionnement mérite des explications.

Le chiffre fait l'effet d'une douche froide pour les banques traditionnelles. Pendant que le Livret A stagne à 1,5 % et que les néobanques multiplient les conditions d'éligibilité et les plafonds de dépôt, Deblock a annoncé le 17 mars 2026 le lancement d'un compte courant rémunéré à 4 % par an, sans plafond de dépôt, sans durée minimale d'engagement, sans frais de retrait, avec des intérêts calculés et crédités chaque jour directement sur le compte courant. De quoi faire tourner les têtes dans un contexte où l'épargne réglementée a vu ses taux fondre depuis deux ans.

L'argument commercial est solide. Selon les dernières données de la Banque de France, les Français laissent en moyenne 7 700 euros sur leurs comptes courants, soit près de 742,7 milliards d'euros au total qui ne génèrent aucun rendement. Deblock mise précisément sur ce paradoxe : faire travailler l'argent du quotidien, celui qui sert à payer le loyer et les courses, sans l'immobiliser. Concrètement, 4 000 euros laissés sur un compte Deblock représenteraient jusqu'à 160 euros bruts par an – sans rien faire de plus que d'y domicilier ses revenus.

Mais c'est dans les coulisses du mécanisme que les choses se compliquent. Derrière la simplicité de l'interface se cache une infrastructure ancrée dans la finance décentralisée. Le rendement est généré via Morpho, un protocole de prêt décentralisé, en utilisant l'EUR CoinVertible, un stablecoin euro émis par SG-FORGE, la filiale de Société Générale dédiée aux actifs numériques. En clair : les euros déposés ne restent pas sur un compte bancaire classique. Ils sont convertis en cryptomonnaie stable indexée sur l'euro, puis mis au travail dans un protocole de finance décentralisée. L'utilisateur ne s'en rend pas compte au quotidien – sa carte Visa fonctionne, ses virements partent normalement – mais son argent n'est plus dans le système bancaire traditionnel.

© Deblock

Les conséquences sont importantes. La partie finance décentralisée du produit est explicitement exclue du règlement européen MiCA, et le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution – qui protège jusqu'à 100 000 euros par déposant dans une banque classique – ne s'applique pas ici. En cas de défaillance du protocole ou d'un problème technique sur la blockchain, aucun filet de sécurité étatique ne protège les fonds placés en DeFi. Deblock le précise dans ses conditions générales, mais en petits caractères que peu d'utilisateurs liront.

Autre point à ne pas négliger : le taux de 4 % n'est garanti que jusqu'au 30 avril 2026. Au-delà, il devient variable, indexé sur les conditions de liquidité des marchés de finance décentralisée. Il peut donc baisser, et significativement – Crypto.com avait proposé 3,5 % sur un produit similaire en 2025 avant de le ramener à 1,8 % six mois plus tard. Après application de la flat tax à 31,4 % en vigueur depuis janvier 2026, le rendement net du compte courant Deblock ressort à environ 2,74 % – encore attractif par rapport au Livret A net, mais moins spectaculaire que l'affiche.

La fiscalité mérite également attention : puisque les fonds sont convertis en stablecoin puis reconvertis en euros, chaque jour de rémunération constitue techniquement une transaction à déclarer. Les conditions générales rappellent d'ailleurs que le client reste seul responsable de ses obligations fiscales. Pour les profils à l'aise avec les cryptomonnaies et la finance décentralisée, l'offre Deblock présente un intérêt réel. Pour les épargnants qui cherchent avant tout la sécurité et la simplicité, le Livret A avec son cadre réglementé reste une valeur plus sûre, même à 1,5 %.