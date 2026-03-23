Mieux que Coyote : ce petit boîtier signale gratuitement les radars et les dangers sur la route

Sans écran, sans abonnement et sans carte SIM, un nouveau boîtier connecté promet de prévenir les conducteurs des radars et des dangers en temps réel. Une alternative étonnante et légale aux services payants.

Un petit objet, à peine plus grand qu'un porte-clés, pourrait bien changer la manière dont de nombreux automobilistes surveillent la route. Là où les solutions classiques reposent sur un smartphone ou un abonnement mensuel, ce dispositif prend un chemin radicalement différent. Pas d'écran, pas de carte SIM à insérer, et surtout aucun frais récurrent. Une proposition qui tranche avec les habitudes bien installées.

Derrière cette idée, on retrouve TomTom, un nom bien connu des conducteurs. Avec son boîtier TOM, vendu moins de 80 euros, la marque néerlandaise cherche à simplifier au maximum l'accès aux alertes routières. L'appareil se fixe facilement sur le tableau de bord et fonctionne avec quelques voyants lumineux et des signaux sonores. L'objectif est clair : fournir l'essentiel sans distraire le conducteur.

Contrairement à des services comme Coyote ou à des applications telles que Waze, souvent dépendants d'un abonnement ou d'un smartphone actif, ce boîtier repose sur une connexion indirecte. Il utilise le téléphone du conducteur en Bluetooth pour accéder aux données en temps réel, sans nécessiter d'écran ou d'interaction constante. Une fois configuré, il se fait presque oublier.

© TomTom

Sur la route, le système se montre particulièrement direct. Une lumière orange signale une zone de danger, tandis qu'un rouge plus insistant indique un risque plus immédiat, comme un radar ou un accident. Des alertes sonores viennent compléter le tout, sans noyer l'utilisateur sous des informations superflues. Cette approche minimaliste vise à limiter les distractions, un point souvent critiqué sur les applications mobiles.

L'un des arguments majeurs reste l'absence d'abonnement. Là où certains services facturent plusieurs euros par mois pour accéder à des alertes communautaires, ce boîtier s'achète une fois pour toutes. Les données proviennent en grande partie de la communauté d'utilisateurs et des bases de données de TomTom, régulièrement mises à jour. Cela permet de conserver une certaine fiabilité, même si la densité des signalements dépend du nombre d'utilisateurs actifs.

TOM by TomTom

Ce choix technique implique toutefois quelques compromis. Sans écran, il est impossible d'obtenir des détails précis sur la nature exacte d'un danger ou sa distance. Le conducteur doit se contenter d'un signal global, ce qui peut parfois frustrer ceux habitués à des interfaces plus complètes. De plus, l'appareil dépend toujours d'un smartphone pour fonctionner pleinement, même si celui-ci peut rester dans la poche.

Dans un contexte où les radars se multiplient et où les règles se durcissent, ce type de solution séduit par sa simplicité. Il s'adresse notamment à ceux qui souhaitent rester informés sans transformer leur tableau de bord en cockpit numérique. Une réponse discrète à une problématique bien réelle : éviter les amendes tout en gardant les yeux sur la route.