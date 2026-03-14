Ce simulateur officiel du fisc vous dira combien vous allez payer d'impôts cette année

La campagne de déclaration des revenus n'ouvrira qu'en avril, mais le simulateur officiel du fisc est déjà en ligne. En quelques minutes, il vous donne une estimation précise de votre impôt 2026 sur vos revenus 2025.

Chaque printemps, la déclaration de revenus arrive avec son lot d'interrogations. Combien vais-je payer cette année ? Mon impôt va-t-il augmenter ? Suis-je encore non imposable ? La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) vient de mettre en ligne la nouvelle version de son simulateur de calcul de l'impôt 2026 sur les revenus 2025, qui permet d'obtenir dès maintenant une indication du montant de son impôt et de son revenu fiscal de référence. L'outil est accessible gratuitement à cette adresse. Autant en profiter avant l'ouverture officielle du service de déclaration en ligne, prévue le 11 avril 2026.

Deux modes sont proposés : une simulation simplifiée pour ceux qui déclarent des salaires, pensions, retraites ou revenus fonciers courants, et une version complète pour les situations plus complexes — revenus d'activité commerciale, libérale ou agricole, déficits globaux, investissements dans les DOM-COM, etc. Dans les deux cas, la simulation est anonyme : aucune donnée n'est conservée par l'administration. Il faut indiquer sa situation familiale, le montant de ses revenus, les charges déductibles et les éventuelles réductions ou crédits d'impôt, ainsi que le total des prélèvements à la source déjà payés en 2025. Le résultat indique si vous aurez un solde à régler ou un trop-perçu à récupérer.

L'intérêt de simuler avant de déclarer est loin d'être anecdotique. Si vous êtes salarié, votre taux de prélèvement à la source est calculé sur vos revenus de l'année précédente. Une augmentation de salaire, une prime exceptionnelle ou un changement de situation familiale peut créer un solde d'impôt à régulariser en septembre 2026. En anticipant cet écart maintenant, vous pouvez ajuster votre taux directement depuis votre espace personnel sur impots.gouv.fr, et éviter une mauvaise surprise à l'automne. Le simulateur est également utile pour tester différents scénarios de vie : mariage, naissance, départ en retraite, vente d'un bien immobilier — chaque événement a un impact fiscal qu'il vaut mieux mesurer à l'avance.

© DGFiP

Cette année, le contexte fiscal méritait une attention particulière. Le gouvernement Bayrou avait initialement envisagé de geler le barème de l'impôt sur le revenu — c'est-à-dire de ne pas le revaloriser en fonction de l'inflation, ce qui aurait mécaniquement augmenté l'impôt de millions de contribuables dont les salaires avaient progressé.

Le texte finalement adopté via le 49-3 le 21 janvier 2026, puis promulgué le 19 février, retient une revalorisation de l'ensemble des tranches de 0,9 %, fruit d'un accord avec le groupe socialiste pour éviter une motion de censure. Pour un contribuable dont les revenus 2025 ont progressé au rythme de l'inflation, l'impôt 2026 devrait être sensiblement identique à celui de l'an passé : la revalorisation du barème neutralise l'effet. Mais pour ceux dont les revenus ont davantage augmenté, la facture peut grimper.

Les dates limites pour la déclaration en ligne varient selon les départements : jusqu'au 21 mai 2026 pour les départements n° 1 à 19, jusqu'au 28 mai pour les n° 20 à 49 (Corse incluse), et jusqu'au 4 juin pour les n° 50 à 976. Pour ceux qui déclarent encore en format papier, l'envoi doit se faire avant le 18 mai 2026. L'avis d'imposition définitif, lui, sera disponible à partir de septembre. D'ici là, le simulateur reste le meilleur moyen d'y voir clair sans attendre.