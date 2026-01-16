Click to Pay : ce nouveau mode de paiement qui arrive en 2026 va faciliter les achats en ligne

Dans les prochains mois, en France, il sera possible de régler ses achats en ligne plus rapidement et plus facilement avec le Click to Pay, un nouveau mode de paiement ultra-pratique déployé par Visa et Mastercard. Explications.

Quand vous effectuez des achats en ligne, le processus peut parfois être un peu long. Si vous n'avez pas enregistré vos coordonnées bancaires sur le site marchand, vous devez les saisir systématiquement à chaque commande. Une étape qui peut s'avérer un peu fastidieuse, car vous devez aller chercher votre carte bancaire pour relever son numéro, sa date de validité et son cryptogramme. L'opération n'est toutefois pas terminée, car pour des raisons de sécurité, vous devez ensuite valider la transaction en vous rendant sur votre application bancaire ou en tapant un code de validation temporaire et unique reçu par mail ou par SMS. Selon une étude, relayée par RMC, ce processus est tellement contraignant que plus d'un acheteur sur deux (55 %) abandonne son panier à cette étape de l'achat.

Click to Pay : comment fonctionne ce nouveau mode de paiement ?

Les transactions en ligne devraient toutefois connaître un sérieux coup de boost au cours des prochains mois. Comme l'a rapporté RMC, les entreprises spécialisées dans le paiement électronique – Visa, Mastercard, le Groupement CB et American Express – préparent le déploiement en France d'une nouvelle option. Baptisée Click to Pay, elle permet de régler des achats en ligne sans avoir à renseigner vos coordonnées de carte bleue. Plus concrètement, le fonctionnement du Click to Pay se rapproche beaucoup de celui d'autres portefeuilles numériques tels que Google Pay ou encore Apple Pay.

Sur les sites marchands, lorsque vous choisirez l'option Click to Pay – qui aura pour symbole le logo de l'entreprise qui a émis votre carte bancaire –, vous arriverez sur un espace sécurisé sur lequel vous aurez accès à tous vos moyens de paiement. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre carte bleue et valider l'opération pour finaliser la transaction, sans saisir la moindre information.

Pour que l'option fonctionne, vous devrez toutefois la configurer au préalable en y ajoutant votre carte bancaire, soit depuis votre application bancaire, soit via un site dédié de Visa ou Mastercard. Les achats en ligne seront donc encore plus rapides, mais aussi plus sécurisés. "Click to Pay crypte vos renseignements de paiement avec un numéro de carte virtuelle unique, assurant la sécurité de vos données pour des achats en ligne sans souci", explique Mastercard sur son site Web. Une bonne nouvelle pour les acheteurs, qui pourront ainsi valider leur panier plus rapidement et avec plus de sérénité.