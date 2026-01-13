'Votre carte Vitale 2026 est disponible" : attention à cette nouvelle arnaque à l'Assurance maladie

Vous avez reçu un mail vous informant qu'une nouvelle Carte Vitale 2026 doit vous être expédiée prochainement ? N'y répondez surtout pas : il s'agit d'une arnaque par phishing destinée à s'emparer de vos données bancaires.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs plats : malheureusement, le dicton populaire vaut aussi pour les arnaques ! En effet, les escrocs n'hésitent pas à remettre certaines recettes bien connues au goût du jour afin de piéger de nouvelles victimes. Nous avons l'habitude de les voir se faire passer pour l'Assurance Maladie dans le but d'obtenir notre numéro de sécurité sociale et nos données bancaires. Certaines arnaques sont aujourd'hui devenues des classiques, comme celle de la carte Vitale expirée, du dossier à mettre à jour pour le renouvellement des droits, de la fraude en cours sur son compte Ameli ou encore de la fin de son contrat d'assurance… Cette fois, le début de l'année 2026 est l'occasion pour les cybercriminels de faire croire à l'arrivée d'une nouvelle carte Vitale.

Arnaque à la carte Vitale : ni renouvellement, ni date d'expiration

Comme on peut le voir dans la publication de Pierre Piveteau, le CEO de CyberVeille, ou dans les signalements sur Services Publics+, le message d'arnaque est on ne peut plus crédible. La victime reçoit un message de "contact[@]ameli.com" qui reprend la charte graphique et la mise en page de l'organisme. Celui-ci est particulièrement incitatif, tel que "votre carte Vitale 2026 est prête à être expédiée" ou "la nouvelle carte Vitale 2026 est disponible". Le texte incite ensuite à valider ses coordonnées postales et bancaires ainsi qu'à confirmer l'adresse de livraison, le tout accompagné d'un gros bouton "Je commande ma carte". Une section "Questions fréquentes" achève de rassurer la victime.

© Pierre Piveteau

Pourtant, la "carte Vitale 2026" n'existe même pas ! Les précieux sésames ne possèdent aucune date d'expiration, ils sont valables sans limite de temps, sauf dysfonctionnement technique. De plus, Ameli ne demande jamais d'identifiants de connexion ou de coordonnées bancaires par message ou par téléphone. Aussi, il est primordial de bien vérifier le numéro de l'expéditeur ou l'adresse mail si cela arrive. Ici par exemple, le "ameli.com" trahit la supercherie, puisque le domaine officiel de l'organisme est exclusivement "ameli.fr". Dans tous les cas, il ne faut jamais cliquer sur un lien, mais plutôt se rendre directement sur le site officiel. Si des démarches sont nécessaires, il sera possible de les faire depuis son espace personnel.

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne de ce type, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.