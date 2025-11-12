Plus besoin d'aller à la police : vous pouvez maintenant faire une procuration entièrement en ligne

Inutile de vous déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie pour valider une procuration : l'application France Identité permet désormais de tout faire de façon 100 % dématérialisée avec une identité numérique certifiée.

Alors que les élections municipales de mars 2026 approchent à grands pas, il est désormais possible de faire une procuration 100 % en ligne. Et pour tous les scrutins ! Jusqu'à présent, toute procuration réalisée en ligne devait être validée en physique dans un commissariat ou dans une gendarmerie, il n'y a plus besoin de se déplacer en amont pour que quelqu'un puisse voter à votre place lors des élections ! Un processus qui avait déjà été testé lors des dernières européennes et les législatives anticipées, et qui se généralise auprès de l'ensemble des mairies, comme l'a annoncé ce lundi dans un communiqué de presse le ministère de l'Intérieur. La seule condition : utiliser un moyen d'identification électronique certifié.

© France Identité

France Identité : comment faire sa procuration ?

L'application France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, permet de dématérialiser votre carte d'identité, votre permis de conduire et votre carte grise pour les stocker dans votre smartphone, et ainsi vous authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. Elle permet également de faire des procurations de façon 100 % dématérialisée, sans passer par le commissariat ou la gendarmerie, par le biais du site Web maprocuration.gouv.fr, disponible depuis le printemps 2021.

Il y a quelques conditions à respecter pour pouvoir faire votre procuration par France Identité. Tout d'abord, votre carte d'identité doit être dématérialisée dans l'application. Autrement dit, vous devez posséder la nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe), équipée d'une puce et d'un QR code, distribuée depuis août 2021. Notons que vous pouvez demander gratuitement à faire renouveler votre vieille carte d'identité dès à présent, même si elle n'a pas encore expiré, au simple motif de désirer avoir vos papiers d'identité sur smartphone (voir notre guide pratique).

Ensuite, il vous faut faire certifier votre identité numérique afin de, par la suite, accéder à des démarches sensibles de façon totalement dématérialisée. Cette certification requiert un déplacement unique en mairie : une fois validée, vous serez définitivement tranquille.

© France Identité

La demande de certification se fait directement depuis l'application France Identité. Vous devrez confirmer votre adresse e-mail, entrer votre code personnel, scanner le QR code de votre carte, puis vous rendre en mairie pour validation. La liste des mairies habilitées est disponible ici. L'agent administratif vérifiera votre identité grâce à vos empreintes. Une fois cette étape finalisée, vous recevrez un e-mail confirmant la création de votre identité numérique certifiée.

Une fois cette première étape passée et après 48 heures d'attente pour la validation, vous pourrez enfin réaliser une procuration de vote dématérialisée. Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr en vous authentifiant avec FranceConnect, puis choisissez la vérification en ligne avec France Identité. Il vous faudra alors scanner le QR code affiché à l'écran, saisir votre code personnel et lire votre carte en NFC. L'opération doit être réalisée en moins de 20 minutes. Au-delà de ce délai, vous devrez faire vérifier votre identité par une autorité habilitée (policier, gendarme ou agent consulaire) pour valider votre procuration. Et voilà, votre procuration est prête, sans aucun papier à signer !