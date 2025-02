compar:IA : la plateforme gratuite pour comparer ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini et les autres IA

Le Gouvernement a récemment lancé compar:IA, une plateforme gratuite permettant de comparer les réponses de 24 chatbots. Un bon moyen de découvrir ces fameuses intelligences artificielles et de développer son esprit critique.

Dans un monde où l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien, choisir le modèle le plus adapté à ses besoins peut s'avérer complexe. Les géants de la technologie rivalisent d'ingéniosité pour proposer des IA toujours plus performantes, rendant la sélection encore plus ardue pour les utilisateurs. ChatGPT, Gemini, Meta AI, Claude, Mistral… Lequel d'entre eux choisir ? Lequel est le plus efficace ?

Pour aider les utilisateurs à faire leur choix et trouver l'IA qui leur sera la plus utile, le Gouvernement a mis au point compar:IA. Créée sous l'impulsion conjointe du ministère de la Culture et de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), cette plateforme entièrement gratuite ambitionne de démocratiser l'accès aux différentes IA conversationnelles en offrant aux utilisateurs néophytes la possibilité de les comparer de manière objective et éclairée.

compar:IA : une plateforme de comparaison à l'aveugle

La plateforme donne accès aux grands noms de l'intelligence artificielle, dont certains sont habituellement payants. On y retrouve notamment GPT-4o d'OpenAI, qui constitue l'un des moteurs principaux de ChatGPT, mais aussi Claude 3.5 Sonnet v2 d'Anthropic, Gemini 2.0 Flash de Google, DeepSeek v3, ainsi que Mistral Large, le grand modèle de langage français. Voici la liste complète des IA prises en charge :

Cohere/Aya Expanse 8B

Anthropic/Claude 3.5 Sonnet v2

Cohere/Command R

DeepSeek/DeepSeek v3

OpenAI/GPT-4o

OpenAI/GPT-4o mini

Google/Gemini 1.5 Pro

Google/Gemini 2.0 Flash

Google/Gemma 2 9B

Nous/Hermes 3 405B

Liquid/LFM 40B

Meta/Llama 3.1 405B

Meta/Llama 3.1 70B

Meta/Llama 3.1 8B

NVIDIA/Llama 3.1 Nemotron 70B

Meta/Llama 3.3 70B

Mistral/Ministral

Mistral/Mistral Large

Mistral/Mistral Nemo

Mistral/Mistral Small 3

Mistral/Mixtral 8x22B

Microsoft/Phi-4

Alibaba/Qwen2.5-Coder-32B

Compar:IA est accessible en version bêta à cette adresse. Son fonctionnement est simple : les utilisateurs sont invités à interagir simultanément avec deux modèles d'IA anonymisés sur des sujets de leur choix. À l'issue de chaque échange, ils expriment leur préférence pour l'une des réponses, en se basant sur des critères tels que la pertinence ou l'utilité. Cette approche participative vise non seulement à guider les utilisateurs dans leur choix, mais également à sensibiliser le public aux enjeux de l'IA générative et à encourager un esprit critique face aux réponses fournies par ces modèles – qui peuvent être complètement fausses, notamment lors des fameuses "hallucinations" – sans être influencé par les noms ou la réputation des entreprises les ayant développés.

compar:IA : développer l'esprit critique des utilisateurs

Les données recueillies lors de ces interactions sont compilées dans une base de données accessible librement aux développeurs, chercheurs et éditeurs de modèles. Ces informations doivent aider à entraîner les nouveaux modèles d'IA francophones.

La plateforme offre également une exploration détaillée des caractéristiques et des conditions d'utilisation des différents modèles disponibles. Notons qu'elle met en avant la dimension écologique de la technologie, même si la méthodologie de mesure reste en développement. Ainsi, la consommation électrique de chaque modèle est estimée en prenant en considération plusieurs paramètres, comme sa taille, la localisation des serveurs, l'empreinte carbone liée à la fabrication du matériel et le nombre de tokens générés lors des réponses. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer son équivalent CO2, afin que les utilisateurs aient la possibilité de mieux comprendre l'impact de leurs recherches. Un enjeu important que nous avons tendance à oublier...