Inondations, séismes, incendies… Ce site gratuit vous dira si vous vivez dans une zone dangereuse

Crues, tremblements de terre, feux de forêts, radioactivité ou encore pollution chimique : les dangers qui pèsent sur votre lieu de vie sont nombreux. Pour vous informer, consultez ce service en ligne gratuit et facile à utiliser.

Les catastrophes naturelles font, malheureusement et de plus en plus régulièrement, la une de l'actualité, avec la multiplication des événements dramatiques. Que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique avec les récents incendies qui ont ravagé la Californie, ou plus proche de nous avec les terribles inondations qui ont frappé la France en octobre dernier ou en ce début d'année, les catastrophes naturelles semblent s'enchaîner, de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment.

Les causes en sont parfaitement connues, même si certains veulent se voiler la face : le changement climatique, l'urbanisme inadapté et la prolifération des industries dangereuses et polluantes sont les trois piliers qui soutiennent l'aggravation des risques naturels et technologiques. Si les solutions à ces problèmes ne peuvent être que collectives, il est toutefois nécessaire pour chacun de s'informer, afin de connaître les dangers auxquels il est exposé, afin de s'y préparer au mieux.

Dans cette optique, nos confrères de L'Internaute ont développé un service en ligne entièrement gratuit, qui regroupe une gigantesque quantité de données et d'informations sur les risques naturels et technologiques en France. S'appuyant sur une douzaine de sources institutionnelles, cet outil réunit les données relatives aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels sur plusieurs décennies, et les synthétise sous forme de cartes et de diagrammes interactifs.

© CCM

L'outil permet de s'informer facilement sur les risques naturels et technologiques existant sur le territoire français, selon plusieurs échelles géographiques : régionale, départementale ou communale. Pour explorer les données disponibles, on peut utiliser une carte interactive de la France afin de cliquer sur le territoire qui nous intéresse, ou rechercher directement une ville par son nom ou par son code postal.

Pour chaque échelle géographique, le service propose une série de tableaux, de graphiques et de cartes qui permettent de visualiser facilement les risques qui menacent un territoire donné. Séismes, inondations, feux de forêt, exposition au radon, installation d'usines SEVESO ou encore présence de termites, tous les principaux dangers naturels, technologiques et industriels sont listés et détaillés.

Pour chaque type de risque ou d'exposition, le portail de L'Internaute propose une infographie claire et adaptée aux données à représenter. Des cartes interactives pour les zones inondables ou les sols argileux sujets au phénome de retrait-gonflement, des histogrammes remontant jusqu'en 1980 pour connaître la fréquence des événements par année, et des diagrammes synthétiques indiquant la proportion de chaque type de risque dans les catastrophes déclarées sur un territoire.

Ces nombreuses données sont ainsi rendues facilement accessibles et compréhensibles pour tout un chacun. Qu'il s'agisse de préparer un projet d'achat ou de construction de son logement, de réfléchir aux meilleurs travaux à entreprendre pour sécuriser son habitation, ou de s'informer sur le bien fondé de la politique d'aménagement de sa commune, ce service en ligne gratuit peut constituer un solide outil d'information publique et d'aide à la décision.