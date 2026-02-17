Usurpation de numéro : voici comment déjouer cette arnaque téléphonique qui fait des ravages en France

Les chiffres sont formes : l'arnaque téléphonique par usurpation de numéro a explosé en France ces dernières années. Mais un réflexe tout simple suffit pour éviter de tomber dans le piège des escrocs.

Tout le monde ou presque y a déjà eu droit au moins une fois. Votre téléphonie sonne en affichant un numéro qui semble ordinaire voire connu. : dans certains cas, c'est celui de votre banque, d'un service officiel ou même d'un voisin. Aucune raison de se méfier a priori. Mais dès que vous décrochez, un individu se présentant par exemple comme un conseiller bancaire ou un agent de sécurité vous informe d'un problème à régler de toute urgence. Son discours est volontairement alarmant, pour vous mettre la pression et vous faire agir sans réfléchir, en lui donnant le plus souvent des informations hautement confidentielles comme des coordonnées bancaires.

Il s'agit d'une arnaque par usurpation de numéro : une technique aussi appelée spoofing, qui consiste à faire apparaître un faux numéro sur l'écran du téléphone de la victime. Selon le dernier rapport de l'Arcep, l'autorité de régulations des télécoms, ce phénomène a littéralement explosé en France ces dernières années : entre 2023 et 2025, le nombre de signalements a été multiplié par 30 ! Une progression fulgurante qui place désormais cette pratique parmi les principales menaces liées au démarchage frauduleux.

Cette hausse s'explique par la facilité technique avec laquelle les escrocs peuvent agir. Grâce à des services de téléphonie accessibles sur internet, il est possible de choisir presque n'importe quel numéro comme identifiant d'appel. Résultat : la victime décroche plus volontiers, car le numéro affiché semble crédible, parfois même local. Les fraudeurs se font passer pour une banque, un opérateur télécom ou une administration, puis réclament des informations sensibles ou un paiement urgent, en jouant sur la peur ou la confusion. Et quand il ne s'agit pas de purs escrocs, ce sont des démarcheurs sans scrupule qui exploitent cette technique pour vous vendre des panneaux solaires ou d d'autres produits en se faisant passer notamment pour des "partenaires Enedis".

L'Arcep souligne aussi que cette arnaque touche toutes les générations. Contrairement à une idée reçue, les plus jeunes ne sont pas épargnés : habitués aux échanges rapides, ils peuvent être piégés par un appel se faisant passer pour un service de livraison ou un support technique. Les seniors, eux, restent des cibles privilégiées lorsqu'un faux conseiller bancaire évoque une anomalie inquiétante sur un compte.

Face à cette menace, un conseil s'impose : ne jamais faire confiance au numéro affiché seul. Et l'un des moyens les plus efficaces pour vérifier l'identité de l'appelant consiste tout simplement à raccrocher puis à rappeler le numéro affiché par ses propres moyens. Si l'appel provenait réellement d'une banque ou d'un service officiel, l'interlocuteur sera en mesure de confirmer l'échange. Mais dans la plupart des cas, le rappel aboutit au véritable propriétaire du numéro, totalement étranger à l'appel initial, ce qui révèle immédiatement la supercherie.

Cette méthode a un autre avantage : elle coupe court à la pression exercée par l'escroc. Beaucoup de fraudes reposent sur l'urgence, avec des phrases alarmantes destinées à empêcher toute réflexion. Raccrocher permet de reprendre le contrôle et de vérifier calmement l'information, voire de contacter directement l'organisme concerné via un numéro officiel trouvé sur un site fiable.

Les autorités rappellent également qu'aucune administration ni aucune banque ne demandera de codes confidentiels ou de paiements immédiats par téléphone. Au moindre doute, mieux vaut refuser de répondre et signaler l'appel. Ces signalements sont précieux : ils permettent d'identifier les tendances et d'améliorer les outils de blocage.

Pour contribuer à la lutte contre ces pratiques, il est possible de déclarer une arnaque directement sur J'alerte l'Arcep, la plateforme officielle de l'alerte de l'Arcep. Un geste simple, mais utile pour freiner une escroquerie qui continue de faire des ravages.