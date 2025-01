Cette carte indique les départements français les plus exposés aux pesticides

Les produits phytosanitaires suscitent beaucoup d'inquiétudes parmi les citoyens. Un nouvel outil gratuit en ligne permet désormais de connaître la consommation de pesticides par département en France.

L'utilisation de pesticides en agriculture est un sujet qui suscite de vives controverses depuis plusieurs décennies. Ces produits chimiques, conçus pour protéger les cultures des insectes, des maladies et des mauvaises herbes, présentent en effet des risques importants et bien documentés pour la santé humaine et l'environnement.

Et les pesticides peuvent facilement contaminer les sols, les eaux souterraines et les cours d'eau, mettant ainsi en danger la biodiversité et les écosystèmes. Par ailleurs, une exposition prolongée aux pesticides a été associée à de nombreux problèmes de santé, tels que des cancers, des troubles neurologiques et des problèmes de fertilité.

Mais dans le même temps, ces produits phytosanitaires sont encore indispensables au mode de production de nombreux agriculteurs, qui ne disposent pas toujours d'alternatives plus écologiques, plus saines et économiquement viable. Le débat fait donc rage entre partisans et opposants de l'utilisation des pesticides dans les champs;

Le sujet est donc hautement inflammable et suscite par ailleurs beaucoup d'inquiétudes parmi la population, qui n'est pas toujours bien informé de son exposition éventuelle aux pesticides. C'est justement dans l'optique d'apporter un éclairage sur la consommation de pesticides que Générations Futures, une association de défense de l'environnement, a mis en ligne un outil inédit : Géophyto.

Cette carte interactive en ligne permet de visualiser, département par département, les quantités de pesticides achetées en France. Une donnée jusqu'alors peu accessible au grand public et qui lève une partie du voile sur l'utilisation de ces produits chimiques dans l'agriculture. La carte offre en effet un aperçu intéressant de la répartition géographique des achats de pesticides, révélant ainsi les départements les plus consommateurs et les populations potentiellement les plus exposées à ces substances.

L'association a compilé des données s'étalant de 2015 à 2022, ce qui permet à chaque internaute de connaître l'évolution des pratiques agricoles de son territoire de vie au fil du temps, et de comparer la consommation de pesticides de son département à celle des autres. En plus de quantifier les achats de pesticides, Géophyto permet également de connaître la nature des substances utilisées.

L'outil distingue ainsi les pesticides les plus dangereux, tels que ceux classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Cette information est cruciale pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation de ces produits. Au-delà de la simple visualisation des données, Géophyto offre des possibilités d'analyse intéressantes, avec la présence de filtres selon différents critères, comme le type de pesticide, son niveau de dangerosité ou encore sa fonction (herbicide, fongicide, etc.).

Les données présentées par Géophyto sont issues du registre national des ventes de produits phytopharmaceutiques (BNV-D), elles sont donc fiables et offrent une photographie précise de l'utilisation des pesticides en France, à l'échelle départementale. Cette transparence est essentielle pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'utilisation de ces produits et pour inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures plus ambitieuses en faveur de l'agriculture biologique et de la réduction des pesticides.

En rendant ces informations accessibles à tous, l'association souhaite favoriser un débat public éclairé sur les pesticides et leur utilisation dans l'agriculture. Reste à savoir si les citoyens, élus, associations et médias sauront s'appuyer intelligemment sur cet outil ou d'autres du même genre, dans le cadre d'une réflexion apaisée sur la transformation du modèle agricole, qui tienne compte des besoins de toutes les parties prenantes, habitants comme agriculteurs.