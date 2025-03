"Cette nouveauté de Windows permet de transférer sans fil des fichiers entre un smartphone et un PC"

Pas besoin de brancher votre téléphone avec un câble sur votre ordinateur pour transférer des fichiers ! Depuis une mise à jour de Windows, vous pouvez réaliser cette opération très simplement, en quelques clics et sans fil !

Fut un temps, transférer des fichiers depuis son ordinateur vers son téléphone était particulièrement laborieux. Il fallait d'abord relier les deux appareils avec un câble approprié, puis autoriser le transfert de données sur le téléphone, et enfin copier les fichiers à la main dans l'un des nombreux sous-dossiers du smartphone. Heureusement les choses se sont bien améliorées, et il existe aujourd'hui des moyens plus pratiques pour parvenir au même résultat.

Sur Windows, l'application Mobile connecté, que nous vous présentions dans un précédent article, offre de nombreuses possibilités d'interaction entre un PC et un téléphone, comme passer des appels ou répondre à des SMS depuis son ordinateur, ou parcourir et télécharger les photos de son smartphone. Déjà très utile, l'application vient de s'enrichir d'une nouvelle fonction grâce au Patch Tuesday de septembre 2024, la fameuse mise à jour mensuelle de Windows, qui a lieu le deuxième mardi de chaque mois.

Désormais, vous pourrez envoyer un ou plusieurs fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, directement depuis l'Explorateur de Fichiers de Windows, le tout sans brancher aucun câble et en quelques clics seulement ! L'opération est rapide et très facile à utiliser : il suffit de réaliser un clic-droit sur les fichiers à transférer, puis de cliquer sur l'action Partager dans le menu contextuel, et enfin sur l'option Mobile connecté. Les fichiers choisis seront alors envoyés à votre téléphone, via votre réseau Wi-Fi.

Cette fonction a été déployée auprès de certains utilisateurs de Windows, dans la préversion d'une mise à jour d'août, et elle est à présent disponible pour tout le monde. Pour en profiter, vous devez d'abord vous assurer que votre système est à jour, en vous rendant dans Paramètres > Windows Update sur Windows 11, ou dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update sur Windows 10.

Lancez alors la recherche et l'installation de mises à jour si certaines sont disponibles. Sur Windows 11, celle qui vous intéresse s'appelle « 2024-09 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5043076) », et sur Windows 10, elle se nomme « 2024-09 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5043064) ». Si aucune mise à jour n'est proposée, c'est qu'elle est certainement déjà installée, et vous pouvez le vérifier dans l'historique de mise à jour de Windows Update.

Ensuite, votre PC et votre smartphone doivent être connectés l'un à l'autre. Pour ce faire, vous devez utiliser l'application Mobile connecté sur votre ordinateur et l'option Lien avec Windows sur votre téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, cherchez simplement Mobile connecté dans le menu Démarrer de Windows, ouvrez le programme et laissez-vous guider pour associer votre PC à votre appareil mobile. Une fois la connexion établie, il vous suffira alors de faire un clic droit sur n'importe quel fichier de votre ordinateur, puis de choisir l'option Partager et enfin Mobile connecté, pour l'envoyer instantanément sur votre téléphone !