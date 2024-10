Trouvez un contrôle technique au meilleur prix près de chez vous avec ce comparateur officiel

Votre véhicule doit passer un contrôle technique ? Utilisez ce service en ligne gratuit de la DGCCRF :il vous indiquera tous les centres près de chez vous, avec leurs tarifs. Idéal pour faire des économies !

Le contrôle technique est une formalité incontournable, bien que souvent perçue comme pénible par les propriétaires de véhicules concernés. Cette visite, obligatoire pour tous véhicules légers de plus de quatre ans et à renouveler tous les deux ans, permet en effet de vérifier le respect des normes en matière de sécurité et de pollution.

Après une très forte augmentation en 2018, de plus de 12 %, le prix moyen du contrôle technique s'est stabilité et n'a augmenté que de 1,2 % en 2023 par rapport à 2022. D'après une étude menée par Simplauto.com, le prix moyen d'un contrôle technique en 2023 était de 79,52 € pour un véhicule particulier essence ou diesel, et de 86,44 € pour un véhicule électrique.

Mais ce tarif moyen cache en réalité de très fortes disparités, puisque la fourchette de prix va de 45 € à 120 €, selon le type de véhicule et les centres de contrôle technique. Face à ces (grands) écarts, les automobilistes ont tout intérêt à comparer les offres des différents établissements, afin de maîtriser au mieux leur budget auto.

Dans cette optique, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), a modernisé son comparateur des centres de contrôle technique. Ce service en ligne, officiel et gratuit, se présente sous la forme d'une carte interactive facile à utiliser, pour comparer rapidement les prix de différents établissements dans un périmètre donné.

La recherche peut s'effectuer à l'échelle nationale, départementale ou communale, et être affinée par type de véhicule (particulier, 4x4, camionnette, etc.) et de motorisation (diesel, essence, hybride, électrique). Les centres correspondants s'affichent alors sous forme de points sur la carte, et il suffit de cliquer dessus avec la souris ou de les toucher avec le doigt pour consulter les prix des contrôles techniques.

L'interface du comparateur a d'ailleurs été revue en septembre 2024, afin de s'afficher correctement tant sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Les données tarifaires sont transmises par les centres de contrôle eux-mêmes, sous la surveillance de la DGCCRF, la fréquence des actualisations peut donc varier d'un établissement à l'autre. En tout état de cause, la date de dernière mise à jour est mentionnée pour chaque tarif.

Ce comparateur officiel des centres de contrôle technique est donc un outil pratique et précieux pour tous les propriétaires de véhicules. En permettant d'identifier rapidement les établissements qui proposent les meilleurs tarifs dans leur secteur géographique, les automobilistes peuvent réaliser des économies tout en s'assurant leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route.