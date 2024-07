Vos achats en ligne risquent bientôt de vous coûter beaucoup plus cher avec cette nouvelle loi

Les bonnes affaires sur Internet vont peut-être devenir moins nombreuses et moins intéressantes, à cause d'un projet de réglementation qui pourrait supprimer une exonération de taxe très répandue.

C'est peut-être la fin d'une ère pour les acheteurs compulsifs ou les traqueurs de produits à très bas prix sur Internet. Depuis plusieurs années, les consommateurs européens ont effet massivement adopté de nouvelles habitudes d'achat en ligne, avec l'émergence de grandes plateformes de commerce électronique bien connues comme Shein, Temu, Wish, GeekBuying ou encore AliExpress.

Ces géants de la vente à ligne ont conquis le Vieux Continent en l'inondant de produits très bon marché, grâce à un mélange de pratiques commerciales agressives, et parfois à la limite de la légalité, mais également à une disposition parfaitement légale sur les importations de produits à l'intérieur de l'Union Européenne (UE).

En effet, les achats en ligne de produits expédiés depuis des pays situés hors de l'UE sont actuellement exonérés de droits de douane pour les commandes inférieures à 150 euros. Cette exonération permet à des géants du commerce électronique, notamment asiatiques mais pas uniquement, Amazon en profitant aussi, de pratiquer des prix extrêmement agressifs et avantageux pour les consommateurs européens.

Cependant, cette exemption de droits de douane est dans le collimateur de la Commission Européenne pour deux raisons : elle entraîne une distorsion des conditions de la concurrence avec les commerçants qui expédient leurs marchandises depuis le territoire de l'Union Européenne et, surtout, elle est utilisée abusivement par de nombreux vendeurs, qui déclarent frauduleusement des prix plus bas lors de l'expédition afin d'échapper à la taxation.

Ainsi, selon les informations du Financial Times, la Commission Européenne envisagerait de mettre un terme à l'exonération des droits de douane pour les commandes d'une valeur inférieure à 150 euros, et de soumettre toutes les marchandises provenant de pays hors Union Européenne à cette taxe. Et ce coût supplémentaire, qui serait acquitté par le vendeur dès l'expédition, serait évidemment répercuté par le commerçant sur le prix de vente, donc sur le consommateur.

L'année dernière, ce sont deux milliards de petites commandes de moins de 150 euros qui sont entrées sur le territoire européen sans générer de droits de douane. On mesure ainsi l'ampleur du manque à gagner pour l'UE et celle de la concurrence déloyale sur les entreprises européennes. Car les marchandises concernées sont souvent des imitations de piètre qualité, voire carrément des contrefaçons ou même des produits dangereux qui ne respectent par les normes de sécurité européennes.

Cette nouvelle règlementation ne devrait cependant pas entrer en vigueur demain. À ce stade, il ne s'agit que d'un projet évoqué par la Commission Européenne, qui n'a pas encore faire l'objet d'un projet de loi. Mais le couperet pourrait toutefois tomber plus vite que prévu : la Commission ayant déjà évoqué l'idée l'année dernière, et sa récente annonce d'une forte taxation des Véhicules Électriques à Batterie provenant de Chine montre qu'elle accorde une attention particulière aux questions de commerce internationale en ce moment.