Bercy décode : le nouveau dispositif du Gouvernement contre la désinformation sur les réseaux sociaux

Pour lutter contre la hausse spectaculaire de la désinformation en matière d'économie, le Gouvernement lance "Bercy décorde", un dispositif de lutte contre les fake news, qui pullulent notamment sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont aujourd'hui plébiscités par les internautes pour avoir en quelques secondes des informations de toutes sortes en provenance du monde entier, y compris pour décrypter les tensions politiques qui secouent le pays. Toutefois, face à la quantité de sources disponibles, on peut vite se retrouver perdu et avoir du mal à déterminer les données fiables et pertinentes – et cela ne va pas en s'améliorant avec l'IA générative ! Certains en profitent pour diffuser de fausses informations et influencer l'opinion publique.

Ainsi, les réseaux sociaux se sont récemment emballés à propos de rumeurs selon lesquelles il faudrait déclarer ses cadeaux de Noël aux impôts, les retraits d'argent aux distributeurs seraient surveillés par Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, ou encore la programmation pluriannuelle de l'énergie pourrait coûter des centaines de milliards.

Face à la multiplication des rumeurs virales sur les politiques publiques, le ministère de l'Économie a annoncé le déploiement de "Bercy décode", un dispositif de fact-checking institutionnel, sur les réseaux sociaux. L'objectif : rétablir les faits sur les dossiers sensibles et préserver un lien de confiance avec les citoyens.

Bercy décode : rétablir la vérité économique dans le débat public

Dette publique, fiscalité, pouvoir d'achat, énergie, opérations bancaires… Les fake news se répandent comme une traînée de poudre sur les plateformes en ligne, ce qui fausse le débat public et peut avoir un sérieux impact sur la vie des citoyens, que ce soit en les poussant à prendre des décisions financières inadaptées, en les exposant à des arnaques ou encore en jouant sur leurs inquiétudes.

Aussi, le but de Bercy décode est de "garantir que les chiffres, règles et dispositifs publics puissent être consultés, compris et vérifiés à partir de sources ouvertes et accessibles", dans le but de "renforcer la qualité du débat, dans une logique de respect du pluralisme et d'utilisation de vecteurs de communication différents selon les mauvaises informations repérées", explique le Gouvernement dans son communiqué.

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Pour cela, le site Bercy décode va regrouper des mises au point factuelles, des décryptages pédagogiques, des renvois vers des données publiques vérifiables (rapports, études) et un lexique. En parallèle, le Gouvernement va essayer d'ancrer sa présence dans les réseaux sociaux. Ainsi, le 8 avril, un compte TikTok de fact-checking a été ouvert. Il devrait bientôt être rejoint par des comptes sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'"expliquer des sujets économiques dans des formats courts et accessibles, adaptés aux usages des réseaux sociaux". Le tout avec une identité visuelle cohérente et homogène.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large de fact-checking institutionnel. Ainsi, le compte X French Response, qui vise depuis septembre 2025 à répondre à la désinformation étrangère sur le réseau d'Elon Musk, rencontre un assez franc succès. De même, pour lutter contre les fausses rumeurs qui circulent sur Internet à propos des allocations, la CAF a ouvert en février dernier un nouvel espace visant à défaire les fake news (voir notre article). Il va falloir au moins cela avec les élections présidentielles qui approchent !