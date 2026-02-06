La CAF part en guerre contre les fausses informations avec un espace anti fake news

Pour lutter contre les fausses rumeurs qui circulent sur Internet à propos des allocations, la CAF ouvre un nouvel espace visant à défaire les fake news. Et, pour l'occasion, elle a noué un partenariat avec les Surligneurs et le Gorafi.

Non, la CAF ne versera pas une prime exceptionnelle de 400 euros à l'ensemble des allocataires en février ! Et non, elle ne verse pas d'aide spéciale aux propriétaires de chien ! Et tous ses accueils ne vont pas fermer définitivement !

Toutes ces fake news qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux créent de la confusion parmi des millions d'allocataires et ont de lourdes conséquences. En effet, nous seulement elles mobilisent inutilement les équipes des CAF, qui croulent sous les demandes de prestations qui n'existent pas, mais elles ont aussi des conséquences stigmatisantes sur les allocataires. L'organisme considère donc, à juste titre, que ces rumeurs nuisent à la compréhension des droits sociaux et à la qualité du service public, ce qui l'a amené à intensifier ses actions pour rétablir les faits et informer correctement le public.

Face à leur multiplication et à leur viralité, il a décidé de renforcer significativement sa stratégie de lutte contre la désinformation. Aussi, pour centraliser l'information fiable et permettre à chacun de vérifier une actualité douteuse, la CAF a mis en ligne un nouvel espace dédié sur le site caf.fr, intitulé contreladesinformation. Un site que certains politiques feraient bien de consulter de temps en temps; avant de commenter des allégations non vérifiées…

Contre la désinformation : la CAF noue de nouveaux partenariats

Ce nouvel espace rassemble des articles de vérification qui déconstruisent point par point les rumeurs les plus répandues. Il propose également des repères et des liens pointant vers des sources fiables et officielles afin d'obtenir des explications claires sur les aides, les droits et les services. Par exemple, on trouve des articles intitulés "RSA, APL, C2S : pourquoi ces publications sur 'ceux qui bossent' sont trompeuses" ou "Non, les 'étrangers' ne représentent pas 42 % des allocataires de la Caisse d'allocations familiales". L'objectif est d'offrir un point de référence unique et accessible à tous pour démêler l'info de l'intox et réduire l'impact des fausses informations circulant en ligne.

Dans le cadre de cette démarche, la Cnaf a noué un partenariat avec Les Surligneurs, un média spécialisé dans le fact-checking juridique, afin de produire des contenus de décryptage fiables et juridiquement étayés, publiés à la fois sur caf.fr et sur le site des Surligneurs. Grâce à cette collaboration, les fausses informations identifiées seront systématiquement analysées, expliquées et partagées dans des formats clairs. En parallèle, l'organisme signalera directement aux plateformes numériques (comme Facebook, Instagram ou TikTok) les contenus trompeurs les plus viraux pour freiner leur propagation.

Pour attirer l'attention d'un large public sur cette initiative, la CAF a choisi d'associer Le Gorafi, le célèbre site parodique, à sa campagne de lancement. Dès ce 6 février, une série de publications reprendra les codes humoristiques du Gorafi, suivies par un décryptage renvoyant vers la page dédiée à la lutte contre la désinformation de la CAF. Une stratégie qui repose sur l'idée que l'humour peut servir d'amorce pour sensibiliser un public plus large aux dangers des infox et l'inciter à consulter des sources fiables avant de relayer une information.