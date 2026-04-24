Compte Meta : un compte unique pour WhatsApp, Instagram, Facebook…

Meta lance un système de compte unifié pour Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et compagnie. L'objectif : centraliser la connexion et la gestion des paramètres sur l'ensemble de ses applis et appareils.

Depuis quelques années maintenant, Meta cherche à créer un véritable écosystème en liant ses multiples plateformes. C'est pourquoi, en 2020, le groupe a introduit l'espace "Centre de comptes" afin de permettre aux utilisateurs de gérer leurs comptes Facebook, Instagram et Meta Quest de manière centralisée. WhatsApp les a rejoints début 2025, via une option facultative.

Dans un billet de blog publié le 23 avril, Meta annonce la transformation du "Centre de comptes" en un système unifié baptisé "Meta Account" (Compte Meta), destiné à simplifier l'accès, la configuration et le pilotage des différents services du groupe. Ce système couvre Facebook, Instagram, Messenger, Threads, Meta AI, les lunettes connectées et les casques Meta Quest. WhatsApp en est exclu par défaut, mais il est possible de lier la messagerie instantanée manuellement.

Compte Meta : un identifiant pour toutes les applications

Cette refonte du "Centre de comptes" vise d'abord à faciliter l'authentification. Les utilisateurs vont pouvoir se connecter aux différentes applications via un seul identifiant, ce qui évite de multiplier les mots de passe et les procédures de connexion. Bien évidemment, il s'agit là d'une fonction totalement optionnelle, ceux qui veulent garder un identifiant différent pour chaque compte pourront continuer de le faire. Notons que, pour plus de sécurité, il est possible de protéger le tout avec un passkey, une clé d'authentification qui utilise la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou le code de l'appareil – d'ailleurs, cette technologie, autrefois réservée à Facebook et Messenger, est étendue à Instagram. Meta promet une protection active en continu, couplée à des recommandations personnalisées pour inciter les utilisateurs à activer la double authentification ou à configurer des alertes de connexion.

© Meta

Le nouveau dispositif centralise aussi la gestion des paramètres : confidentialité, sécurité, appareils connectés ou encore comptes liés vont désormais être regroupés dans une interface unique, accessible depuis l'ensemble des services. En revanche, les paramètres propres à chaque application resteront gérés indépendamment . "Les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble des applis et appareils Meta sont gérés en un seul endroit. Ceux qui sont spécifiques à une appli restent gérés indépendamment", résume la firme.

Le Compte Meta offre également aux parents une meilleure gestion des comptes supervisés des adolescents, sans avoir à jongler entre eux. Ils vont ainsi pouvoir gérer les paramètres Instagram , Facebook, Messenger et Meta Horizon de leurs adolescents depuis un tableau de bord unique , accessible via le Family Center dans Compte Meta.

Compte Meta : comment profiter de la centralisation ?

Cette évolution apporte donc de nombreux avantages. Toutefois, elle va venir renforcer la logique d'écosystème fermé que cherche à mettre en place Meta, avec des services étroitement liés. Cela pourrait, à terme, rendre plus difficile une utilisation indépendante de chaque application. La question des données se pose aussi. L'entreprise de Mark Zuckerberg repose déjà sur un modèle qui croise les informations issues de ses différentes plateformes pour affiner le ciblage publicitaire. La nouvelle architecture, en unifiant davantage les comptes et les paramètres, pourrait faciliter encore ces échanges internes.

© Meta

Si vous utilisez déjà l'espace comptes, celui-ci basculera automatiquement vers le compte Meta en prenant bien soin de vous notifier lorsque cela sera fait. Concernant WhatsApp, il y a toutefois une subtilité. Si vous aviez déjà rattaché l'application à votre compte, elle sera automatiquement intégrée, mais vous pourrez toujours la retirer si vous le souhaitez. Si vous ne l'aviez pas fait, la messagerie restera séparée par défaut, et il faudra grouper la messagerie instantanée au Compte Meta manuellement.

Le déploiement va se faire progressivement sur un an. Inutile donc de chercher frénétiquement la fonction dès aujourd'hui. Attention, il ne sera pas obligatoire de regrouper tous ses comptes dans un seul Compte Meta, il sera tout à fait possible de conserver des comptes distincts pour différentes applications ou appareils.