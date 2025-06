XChat : la nouvelle messagerie chiffrée d'Elon Musk débarque sur X

Le réseau social X est en train de remplacer les messages privés par XChat, une nouvelle messagerie instantanée qui propose un chiffrement de bout en bout. Mais cette promesse de sécurité est déjà remise en cause par les experts…

Si vous utilisez X, le réseau social d'Elon Musk, vous avez peut-être remarqué, depuis le début du mois de juin, un petit changement : votre onglet "messages privés" a été remplacé par un nouveau baptisé "Chat", qui permet d'accéder à un service du nom de XChat. Si, à l'intérieur, vous y retrouvez tous vos anciens messages privés, il s'agit, d'un point de vue technique, d'un système totalement différent.

Cette nouvelle messagerie affiliée à X, à l'instar de Messenger pour Facebook, était jusqu'à présent disponible uniquement pour certains abonnés payants de X dans le cadre d'une phase de test restreinte, mais la version bêta est désormais élargie à un plus large nombre d'utilisateurs. Elle promet de nombreuses fonctions intéressantes, comme les appels vidéo et, surtout, le chiffrement de bout en bout, semblable à ce que proposent des applications comme Signal et WhatsApp. Enfin, en théorie…

XChat : de nouvelles fonctions et des échanges plus sécurisés

XChat ressemble aux anciens messages privés, mais est en réalité une application totalement nouvelle, qui remplace l'ancienne fonction. Comme le précédent système, XChat permet d'envoyer du texte et des images. Toutefois, d'autres fonctions devraient rapidement arriver. Ainsi, il sera possible d'envoyer des fichiers volumineux, de passer des appels audio ou vidéo et de créer des conversations de groupe. Les messages pourront également être marqués lus ou non lus, et un mode éphémère permettra de programmer la disparition d'un message au bout d'un certain temps. Des fonctions que l'on retrouve sur de nombreuses messageries instantanées telles que WhatsApp, Messenger ou Signal.

Mais le principal argument de XChat repose sur le chiffrement de bout en bout des messages, qui rend donc les échanges beaucoup plus sécurisés. En effet, les anciens messages privés de X reposaient sur une architecture datée, limitée et non chiffrée. Avec XChat, personne, pas même X, ne pourra plus accéder aux contenus des messages. Pour plus de sécurité, la plateforme demandera aussi un code à quatre chiffres pour accéder au chat.

XChat : une messagerie chiffrée de bout en bout, vraiment ?

Mais ça, c'est la théorie. Car, en réalité, de nombreux spécialistes ne sont pas rassurés par le système de chiffrement d'Elon Musk. En même temps, la plateforme avait déjà tenté le coup en 2023 pour les abonnés payant, mais cela avait été un cuisant échec. Wired expliquait à l'époque qu'il était "nettement inférieur" à ceux de Signal et de WhatsApp. Après avoir affirmé utiliser un chiffrement de bout-en-bout, l'entreprise était finalement revenue sur ses pas.

Cette fois, Elon Musk indique que XChat "est développé avec Rust avec un chiffrement (de type Bitcoin), une toute nouvelle architecture". Or, cette déclaration inquiète certains spécialistes, qui n'ont pas tardé à la remettre en question. Comme le rapporte le site d'actualités crypto Coindesk, les experts ont rapidement souligné que, même si le Bitcoin implique énormément de cryptographie et de signatures numériques, la blockchain en elle-même n'est pas cryptée et il n'existe pas vraiment de "chiffrement de style Bitcoin". Une correction technique qui soulève quelques interrogations sur la réelle nature du système de sécurité de la nouvelle messagerie du milliardaire et fait craindre qu'il ne s'agisse pas réellement d'un chiffrement de bout en bout rendant les messages totalement illisibles par quiconque pourrait les consulter.

Cette inquiétude est renforcée par le fait que, même si la page d'aide en anglais fournie par X a été mise à jour avec le déploiement de la messagerie, elle indique toujours que "actuellement, nous n'offrons pas de protection contre les attaques de type man-in-the-middle'". L'entreprise ajoute même que, "par conséquent, si quelqu'un – un initié malveillant ou X lui-même à la suite d'un processus juridique obligatoire – compromettait une conversation chiffrée, ni l'expéditeur ni le destinataire ne le sauraient". Le manque de transparence technique ainsi que ces avertissements nous amènent donc à prendre l'affirmation du milliardaire avec des pincettes.

XChat : vers une super application tout-en-un ?

Techniquement parlant, XChat est une véritable application de messagerie qui est censée reposer sur des principes similaires à ceux de WhatsApp ou Telegram. Seulement, il utilise les comptes X des utilisateurs comme identifiants au lieu d'utiliser les numéros de téléphone. Toutefois, il est entièrement intégré au réseau social et ne possède donc pas sa propre application, ce qui peut être un vrai frein à son adoption et à son utilisation.

Mais, à terme, il est probable qu'Elon Musk lance une application XChat indépendante, comme il l'a fait avec Grok, le chatbot de xAI. On peut imaginer que la messagerie reste intégrée à X, mais s'ouvre par le biais de l'application si celle-ci est installée sur le téléphone, un peu comme Messenger avec Facebook.

XChat semble être une étape de plus vers l'objectif ultime du patron de Tesla, à savoir le développement de X.com. Il s'agirait d'une sorte de super application, qui combinerait toutes les fonctions nécessaires à la vie quotidienne de ses utilisateurs – réseau social, messagerie instantanée, paiement, service de livraisons et de transports… –, un peu comme WeChat. D'ailleurs, Elon Musk travaille actuellement sur Xmail, une alternative qu'il présente comme plus simplifiée, épurée et moderne que les messageries électroniques classiques. Il devrait également lancer X Money, le service de paiement sur X, dans l'année.