Vous avez une nouvelle option pour empêcher Facebook et Instagram de vous pister - mais elle est bien cachée !

Vous avez vu apparaître sur Facebook un pop-up "Reconsidérez le traitement de vos informations à des fins publicitaires" ? Meta déploie une nouvelle option pour empêcher ses réseaux sociaux de vous pister. Mais elle est bien dissimulée…

Facebook et Instagram sont connus pour collecter en permanence des quantités énormes de données personnelles – parfois sensibles – de ses utilisateurs, afin de leur proposer de la publicité ciblée. C'est ce modèle économique qui permet Meta, la maison mère, de remplir en grande partie ses caisses. Mais depuis quelques heures, certains utilisateurs de Facebook voient apparaître une étrange fenêtre pop-up lorsqu'ils se connectent au site. Elle les invite à "reconsidérer le traitement de vos informations à des fins publicitaires". Il est ainsi soit possible de payer un abonnement de 7,99 € par mois sur mobile ou 5,99 € par mois sur ordinateur pour profiter des plateformes sans la moindre publicité ; ou de continuer à utiliser le service gratuitement, tout en acceptant la publicité. En vérité, il existe une troisième alternative cachée, permettant de ne pas être pisté sans pour autant devoir sortir son portefeuille.

Pistage sur Facebook et Instagram : une alternative payante jugée illégale

Pour se conformer aux exigences de l'Union européenne en matière d'utilisation des données personnelles – et plus particulièrement au fameux Digital Services Act qui vient d'entrer en vigueur –, l'entreprise de Mark Zuckerberg proposait depuis un an maintenant des abonnements payants pour accéder à Facebook et à Instagram sans publicité. Et autant dire que la facture était salée, puisqu'il fallait, jusqu'il y a peu, débourser 9,99 €/mois pour ne pas être "traqué" sur la version Web des réseaux sociaux de Meta, ou 12,99 €/mois sur les applications mobiles Android et iOS (voir notre article) – l'entreprise a par la suite consenti à baisser ses prix.

Bien sûr, il était possible de continuer d'utiliser gratuitement les versions classiques de Facebook et d'Instagram en acceptant la publicité ciblée et le pistage. Une solution qui ressemblait surtout à un tour de passe-passe pour contourner la législation et qui fait grincer des dents. En réalité, Meta n'attend pas des utilisateurs qu'ils payent l'abonnement, il s'agit simplement d'un tour de passe-passe pour obtenir leur consentement.

Aussi, en juillet dernier, les autorités européennes ont jugé que l'abonnement payant pour Facebook et Instagram est illégal (voir notre article). L'entreprise a été sommée de mettre en place une alternative gratuite et sans collecte des données d'ici mars 2025, sans quoi elle pourrait être condamnée à une amende colossale, qui pourrait représenter 10 % de son chiffre d'affaires, qui s'élevait à 125 milliards d'euros l'an dernier – la sanction pourrait donc dépasser les 12 milliards d'euros. D'où la fenêtre pop-up qui apparaît actuellement.

Pistage sur Facebook et Instagram : une alternative gratuite mais cachée

Il y a toutefois une petite roublardise de la part de Meta. En effet, le nouveau message affiché laisse à penser qu'il n'y a que deux choix possibles : payer et faire disparaître la publicité, ou ne pas payer et voir s'afficher de la publicité ciblée, grâce à la collecte de données personnelles. Mais il y a bien une troisième possibilité, quoique dissimulée : utiliser les deux réseaux sociaux gratuitement sans aucune collecte de données personnelles, comme le sous-entend perfidement la phrase expliquant que l'utilisateur aura "ensuite l'option de voir des publicités moins personnalisées", sans pour autant donne la possibilité de la cocher, au contraire des deux autres propositions.

On l'a bien compris, Meta ne veut clairement pas que l'on choisisse cette option ! Pour mieux décourager utilisateurs soucieux de leur vie privée, le réseau social a même décidé d'imposer à ceux qui la sélectionnent des blocages de cinq secondes à certains moments de leur navigation. Pas sûre que les autorités européennes et les associations de protection du consommateur apprécient...

Voici la marche à suivre pour éviter d'être pisté sans avoir à débourser le moindre centime.

Via la fenêtre pop-up

► Une fenêtre pop-up apparaît sur votre compte Facebook.

► Elle vous invite à choisir entre l'abonnement payant ou l'alternative gratuite mais pistée. Cochez Utiliser sans paiement avec des publicités, puis cliquez sur le bouton bleu Continuer.

► Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton bleu Accepter.

► Cliquez sur Gérer l'expérience publicitaire pour accéder à l'alternative gratuite et sans pistage.

► Sélectionnez l'option Publicités moins personnalisées.

► Enfin, cliquez sur le bouton bleu Continuer.

► Si jamais vous avez cliqué sur Plus tard, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours modifier le paramètre a posteriori, en faisant les manipulations suivantes.

Sur ordinateur

► Connectez-vous à votre compte Facebook.

► Cliquez sur votre photo de profil, en haut à droite.

► Un menu déroulant apparaît. Cliquez sur Paramètres et confidentialité.

► Toujours dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres.

► Une nouvelle page s'ouvre. Dans la colonne de gauche, dans la section Espace Comptes, cliquez sur En voir plus dans l'Espace Comptes, en bleu.

► Une nouvelle page s'ouvre. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Préférences publicitaires.

► Cliquez sur Revérifier l'option choisie : utiliser nos produits sans paiement avec des publicités ou vous abonner. Eh oui, c'est bien caché !

► Une fenêtre pop-up apparaît. Cochez Utiliser sans paiement avec des publicités, puis cliquez sur le bouton bleu Continuer.

► Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton bleu Accepter.

► Cliquez sur Gérer l'expérience publicitaire pour accéder à l'alternative gratuite et sans pistage.

► C'est inutilement long n'est-ce pas ? Sélectionnez l'option Publicités moins personnalisées.

► Enfin, cliquez sur le bouton bleu Continuer.

Sur l'application mobile

La démarche n'est pas possible sur l'application mobile puisque, pour l'instant, lorsque vous cochez Utiliser sans paiement avec des publicités, le bouton pour continuer, et ensuite choisir la version gratuite, n'apparaît pas ! Impossible de passer à l'étape suivante ! Bref, tout est fait pour vous décourager...