WhatsApp propose enfin des comptes secondaires pour enfant sous contrôle parental

Meta déploie enfin déploie un système de contrôle parental dans WhatsApp, avec la mise en place de comptes supervisés pour enfant. Une bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent maîtriser l'activité de leurs ados.

Pour les parents d'un enfant ou d'un adolescent, les réseaux sociaux représentent une véritable source d'angoisse. Entre les arnaques, les prédateurs sexuels, les contenus violents, sexuels ou inappropriés ou encore l'addiction… les jeunes internautes sont exposés à de nombreuses menaces sur les plateformes en ligne. Pour limiter les risques, et ainsi protéger les enfants, les parents peuvent parfois installer un système de contrôle parental qui permet de restreindre l'accès aux réseaux sociaux et à certaines de leurs fonctions.

Malheureusement, de nombreuses applications très populaires ne proposent pas ce genre de solution. Mais suite à divers scandales et aux mesures d'interdictions brandies par des gouvernements, la situation est en train de changer. Notamment chez Meta, qui a été mis plusieurs fois en cause dans des affaires. Ainsi, le géant américain commence à déployer un dispositif de contrôle parental dans WhatsApp destiné à protéger les plus jeunes.

Compte enfant WhatsApp : les comptes supervisés arrivent enfin

Comme l'avait découvert WABetaInfo dans la version bêta 2.26.1.30 de l'application Android, WhatsApp travaillait sur un système de contrôle parental. Baptisé "compte secondaire", il s'agit d'un type de profil conçu pour être lié à un compte principal, qui peut être celui d'un parent ou d'un tuteur légal.

Plus concrètement, les deux comptes restent distincts, mais un lien de supervision est établi : le compte principal peut configurer et restreindre certains paramètres du compte secondaire. Une fonction très attendue qui a d'ailleurs été officiellement annoncée dans un billet de blog publié par WhatsApp, ce mercredi 11 mars.

"Pour commencer, le parent devra placer le téléphone qu'il a acheté pour le membre de sa famille à côté de son propre appareil afin d'associer leurs comptes. Une fois configurés, ces comptes gérés sont contrôlés par un parent […] qui pourra décider qui peut contacter l'enfant et quels groupes ce dernier peut rejoindre", indique WhatsApp dans son communiqué.

© WhatsApp

Dès lors que les comptes sont associés, l'enfant a seulement accès à WhatsApp sur l'application smartphone. Il peut être limité concernant les messages, les appels et les conversations. En effet, l'adolescent ne peut discuter qu'avec des contacts déjà enregistrés dans sa liste, ce qui est très pratique pour le protéger d'éventuels inconnus et prédateurs sexuels.

De la même manière, un compte supervisé ne peut pas être ajouté à des groupes qui ne figurent pas dans ses contacts, ce qui limite là encore les approches malveillantes et les arnaques. Ces paramètres de confidentialité, qui sont verrouillés par un code parental, peuvent être configurés directement depuis le compte principal.

À noter, le parent qui supervise le compte de son enfant ne peut pas accéder aux contenus de ses conversations. Comme à son habitude, WhatsApp a activé le chiffrement de bout en bout pour préserver l'intimité des plus jeunes. L'option est en cours de déploiement et sera accessible à tous les utilisateurs dans les prochains jours.