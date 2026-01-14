WhatsApp prépare enfin un système de contrôle parental

Afin d'aider les parents à protéger au mieux les échanges de leurs enfants, WhatsApp va bientôt se doter d'un système de contrôle parental. Via un compte secondaire, ils pourront choisir avec qui discutent leur progéniture.

WhatsApp est devenu une messagerie incontournable pour échanger avec ses proches. Très vite, les plus jeunes éprouvent eux aussi le besoin de se connecter et de pouvoir parler avec leurs amis et aux autres membres de la famille en toute autonomie. Mais le numérique comporte son lot de dangers, que ce soit via des arnaques ou des contacts malveillants. Aussi, Meta s'est décidé à apporter une solution à ce problème.

Comme l'a découvert le site spécialisé WABetaInfo dans la version bêta 2.26.1.30 de l'application Android, l'entreprise de Mark Zuckerberg travaille sur un système de contrôle parental afin de mieux protéger les mineurs qui utilisent sa messagerie instantanée. Sobrement appelé "compte secondaire", il s'agit d'un type de profil conçu pour être lié à un compte principal, généralement celui d'un parent ou d'un tuteur légal. Les deux comptes restent distincts, mais le lien crée une relation de supervision : le titulaire du compte principal pourra configurer et restreindre certains paramètres du compte secondaire. L'objectif est ainsi de donner aux parents les moyens de mieux encadrer l'utilisation de WhatsApp par leurs enfants tout en respectant leur vie privée. Parfait pour laisser les plus jeunes échanger avec les membres de leur famille et quelques amis de confiance tout en préservant leur sécurité !

Compte secondaire WhatsApp : des fonctions volontairement restreintes

Les fonctions du compte secondaire du mineur seront volontairement limitées, et ce sera au parent d'ajuster les paramètres de confidentialité. Ainsi, le jeune ne pourra communiquer qu'avec des contacts déjà enregistrés dans sa liste. Cela signifie que les messages et appels d'inconnus, qui peuvent parfois s'avérer intrusifs ou dangereux, seront bloqués par défaut. Ce sera au compte principal – au parent donc – de désigner qui peut envoyer des messages ou passer des appels au compte secondaire. Un moyen d'éviter les interactions non sollicitées et les spams.

© WABetaInfo

De la même manière, un compte secondaire ne pourrait être ajouté qu'à des groupes figurant dans ses contacts, ce qui permet d'éviter un bon nombre d'arnaques (phishing, propositions sexuelles, conseils en cryptomonnaie...). Enfin, le parent pourra également contrôler des options relatives à la visibilité du profil afin de préserver la vie privée et les informations personnelles de son enfant.

En parlant de vie privée, le parent ne pourra pas accéder au contenu des conversations du compte secondaire. Les messages et appels resteront protégés par le chiffrement de bout en bout, une caractéristique fondamentale de l'application depuis des années. Cela veut dire que même si un parent supervise les paramètres et les contacts autorisés, il ne pourra pas lire les messages privés échangés par l'enfant.

Pour le moment, les modalités de création du compte secondaire et son association au compte principal restent inconnues. La fonction est encore en cours de développement, il est tout à fait possible qu'elle puisse encore évoluer d'ici son déploiement global.