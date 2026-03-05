WhatsApp prépare un abonnement payant : une formule qui laisse perplexe

Alors que WhatsApp a toujours été une application gratuite, l'entreprise travaille sur un abonnement payant. Une formule premium qui permettra de profiter de nouvelles options, pas vraiment utiles…

Avec plus de trois milliards d'utilisateurs, WhatsApp est l'une des applications les plus utilisées dans le monde. Jusqu'à présent, Meta, la maison mère du service de messagerie instantanée, avait résisté à la tentation de monétiser cet immense parc d'utilisateurs, à l'inverse de Facebook et d'Instagram, qui ont intégré la publicité depuis maintenant plusieurs années.

Malheureusement, le modèle économique de WhatsApp est sur le point de changer. En effet, le service de messagerie travaille actuellement sur l'intégration de publicités – comme nous l'avions évoqué en janvier dernier – et plus récemment sur une formule payante, baptisée WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus : une formule payante pas vraiment convaincante

Si vous souscrivez à cette formule premium optionnelle proposée par WhatsApp, vous pourrez accéder à des fonctions additionnelles. Et si vous attendez à des options qui révolutionnent l'application, vous allez être déçu. Comme l'ont révélé nos confrères de WABetaInfo, WhatsApp Plus vous permettra essentiellement d'avoir accès à des fonctions de personnalisation.

Ainsi, vous pourrez choisir l'icône de la messagerie dans votre smartphone – parmi 14 propositions prédéfinies – ainsi que de nouvelles couleurs pour modifier le thème de l'application. En outre, avec WhatsApp Plus, vous pourrez épingler jusqu'à vingt conversations dans l'application, contre seulement trois actuellement. Pas de quoi sauter au plafond !

© WABetaInfo

© WABetaInfo

Pour étoffer cette formule premium, le service de messagerie instantanée aurait aussi prévu de déployer de nouvelles sonneries pour les appels et les messages reçus. Il est également possible que l'application travaille sur l'arrivée de stickers exclusifs et de nouvelles réactions aux messages encore plus interactives. Cette offre de service reste toutefois bien maigre, surtout qu'on ne sait toujours pas si elle intégrera un bloqueur de publicité. Pour l'instant, le prix et la date de lancement de cet abonnement, qui sera disponible sur Android et iOS, n'ont pas été officialisés.