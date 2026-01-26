Sortez le portefeuille : il va falloir payer pour utiliser WhatsApp sans publicité

Meta s'apprête à intégrer de la publicité dans les Statuts et les Chaînes de WhatsApp. Pour pouvoir se débarrasser de la réclame, il faudra souscrire à un abonnement payant, comme sur Facebook et Instagram.

Avec plus de deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est devenu une messagerie instantanée incontournable pour de très nombreuses personnes. Jusqu'ici, Meta a résisté à la tentation de monétiser cet immense parc d'utilisateurs, en laissant son application gratuite et exempte de publicités, au contraire de Facebook et Instagram.

Mais les choses devraient évoluer rapidement ! L'été dernier, le géant du numérique avait commencé à tester l'intégration de pub dans les Statuts, des chaînes mises en avant et des abonnements payants pour les créateurs – sans grande surprise, les retours ont été majoritairement négatifs. Dans la version 2.26.3.9 de WhatsApp, nos confrères d'Android Authority ont cette fois trouvé des morceaux de code mentionnant un abonnement permettant de supprimer les publicités dans les sections Statuts et Chaînes. Une décision qui marquerait un véritable tournant.

L'application offre déjà quelques informations à propos de cet abonnement à venir. Ainsi, son prix pourrait être valable en fonction de si l'utilisateur lie ou non son compte WhatsApp à "l'Espace Comptes" de Meta, comme le stipule le message suivant : "Comme vous avez récemment supprimé votre compte WhatsApp de votre Espace Comptes, le prix de votre abonnement sans publicité dans Statut et Chaînes a diminué. Vérifiez votre abonnement pour accepter le nouveau prix de 1 $ par mois ou choisissez d'utiliser Statut et Chaînes gratuitement avec des publicités."

© Android Authority

De même, un autre message indique que "vous avez précédemment choisi de vous inscrire pour utiliser les Statuts et les Chaînes sans publicités. Puisque vous avez changé votre âge, votre souscription n'est plus nécessaire et devrait être annulée. Vous pouvez supprimer votre abonnement dans le Play Store. Il peut s'écouler 15 minutes avant que vous ne voyiez l'annulation effective sur vos préférences publicitaires."

Ce changement de politique n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où Meta impose déjà un fonctionnement similaire sur Facebook et Instagram. En effet, les utilisateurs peuvent choisir de débourser 9,99 €/mois pour ne pas être "traqués" sur la version Web des réseaux sociaux de l'entreprise, ou 12,99 €/mois sur les applications mobiles Android et iOS. Un fonctionnement que les autorités européennes jugent d'ailleurs illégal... Aucun tarif ou date de déploiement officiels n'ont pour l'instant été communiqués. Se pose également la question de savoir si cet abonnement sera réservé à certaines zones géographiques ou déployé dans le monde entier.