Le nouveau menu d'actions de Google Messages va plaire aux petites mains

Google Messages va se doter d'un nouveau menu d'actions pour les messages et les images que vous recevez, en adoptant une interface similaire à celle de WhatsApp. Voilà qui devrait faire plaisir aux utilisateurs avec de petites mains !

Installée en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit, aidée de nouvelles fonctions et de petites améliorations qui lui permettent de rattraper son retard sur d'autres messageries instantanées populaires telles que Messenger ou WhatsApp. Le géant du numérique a d'ailleurs décidé de s'inspirer de la messagerie de Meta. Comme le rapporte 9to5google, Google s'apprête à opérer une refonte importante de l'interface de son application. Ainsi, elle teste un nouveau menu visant à rendre les principales actions plus accessibles, similaire à ce que propose WhatsApp. De quoi faire plaisir aux utilisateurs avec de petites mains ou qui ont l'habitude de n'en utiliser qu'une !

Google Messages : un menu flottant pour les différentes options

Pour afficher les options disponibles pour un message ou une image, il faut effectuer un appui long sur ceux-ci. Jusqu'à présent, cela faisait apparaître une barre d'outils en haut de l'écran. Cette dernière n'affichait que les trois principales options, à savoir copier, supprimer ou ajouter aux favoris pour les messages, et supprimer, ajouter aux favoris et enregistrer pour les images. Les autres actions étaient cachées dans un menu hamburger (les trois petits points). Bref, la manœuvre n'était pas toujours simple à effectuer, surtout lorsque l'on utilise son smartphone d'une main et qu'il s'agit d'un grand modèle.

© 9to5google

Le nouveau menu contextuel s'affiche désormais directement sous le message ou l'image sélectionnée par le biais d'un menu flottant, comme ce que propose WhatsApp, ce qui le rend bien plus simple à atteindre. Son activation se fait toujours via un appui long et centre au passage temporairement le message ou l'image à l'écran, tout en floutant l'écran en arrière-plan.

Ce menu regroupe toutes les actions principales : Remix (pour les photos), Répondre, Transférer, Copier (pour les messages), Mettre en favoris (avec l'étoile), Supprimer, Sélectionner plus, Infos et Enregistrer (pour les photos). Plus besoin d'ouvrir plusieurs menus, tout est accessible sous le pouce. Chaque action est accompagnée d'une icône, tandis que Messages brouille bien le calque d'arrière-plan. La rangée d’émojis pour réagir et le raccourci pour la fonction "Créer" restent inchangés.

Ce nouveau menu est disponible dans la version bêta 20251212_00_RC01 de Google Messages. Il faudra donc patienter encore un peu pour le voir déployé à grande échelle dans la version stable de l'application.