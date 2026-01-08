WhatsApp ajoute des fonctions bien pratiques pour les discussions de groupes

WhatsApp continue d'améliorer les discussions de groupes en ajoutant de nouvelles fonctions bien utiles, comme des étiquettes pour identifier les participants, des stickers textuels ou encore des rappels d'événements.

Après avoir introduit la possibilité de laisser un message après un appel manquée et s'être offert un mode de sécurité stricte contre les cyberattaques, WhatsApp démarre la nouvelle année avec de nouveaux outils à destination des discussions de groupe. Comme elle l'annonce dans un billet de blog, Meta ajoute à sa messagerie instantanée des étiquettes pour les différents membres, des stickers textuels et des rappels d'événements.

WhatsApp : plus de fonctions pour les groupes et la convivialité

Le premier ajout concerne la gestion d'identité dans une discussion de groupe. WhatsApp permet désormais d'ajouter une étiquette (un tag) spécifique à chaque membre d'un groupe, afin d'apporter davantage de contexte sur soi, afin que chacun puisse s'identifier rapidement d'un simple coup d’œil. C'est particulièrement utile dans les conversations avec de nombreux utilisateurs, lorsque tout le monde ne se connaît pas. Par exemple, il est possible d'indiquer "Gardien de but" dans le groupe de son club de football, ou "Père d'Anna" dans le groupe de parents d'élèves. Pratique !

© Meta

Par ailleurs, il est désormais possible de créer ses propres stickers textuels. Jusqu'ici, en plus des stickers intégrés dans la galerie de la messagerie instantanée, il était possible d'en créer à partir de Meta AI ou directement à partir de ses propres selfies. Désormais, il suffit de saisir un mot dans la barre de recherche e des stickers pour le voir prendre vie. Il est aussi possible d'ajouter directement ses stickers créés à ses pack sans avoir à les envoyer au préalable par message.

Enfin, la messagerie instantanée permet maintenant de programmer des rappels d'événements pour les participants. En effet, si WhatsApp permettait déjà, depuis septembre dernier, de programmer un rappel sur une discussion précise, afin d'éviter tout oubli, elle étend cette fonction aux événements. Ainsi, lors de la création d'un rendez-vous dans une discussion, il est désormais possible de programmer des rappels à l'avance pour les participants, afin de s'assurer que tout le monde réponde présent. Toutes ces nouveautés sont en cours de déploiement. Certaines sont d'ores et déjà activées de notre côté, mais il est possible qu'il faille encore quelques semaines avant que tout le monde puisse en profiter.