WhatsApp s'offre un mode de sécurité stricte contre les cyberattaques

WhatsApp va bientôt accueillir un mode de sécurité strict qui permet d'activer, à partir d'un seul bouton, toutes les fonctions de protection renforcées de la messagerie. Parfait pour se prémunir contre les cyberattaques !

WhatsApp continue de se doter de nouvelles fonctions de sécurité pour garder la confiance de ses utilisateurs. Entièrement cryptée, la messagerie instantanée propose déjà de nombreuses options pour garantir la confidentialité des échanges et lutter contre les cyberattaques, dont elle est souvent la porte d'entrée. Ainsi, le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.25.36.15 de l'application Android, une nouvelle fonction baptisée "Paramètres de compte stricts". Elle permet d'activer depuis un seul bouton de nombreuses options de protection et de sécurité renforcées, permettant d'atteindre le niveau de sécurité maximal de WhatsApp et évitant ainsi aux utilisateurs de devoir ajuster manuellement plusieurs paramètres.

Sécurité WhatsApp : toutes les protections activées en une fois

La fonction de sécurité stricte du compte est conçue pour les utilisateurs souhaitant un contrôle accru sur les communications entrantes et la protection de leur compte. Lorsqu'elle est activée, elle bloque les médias et les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus, désactive l'aperçu des liens et met en sourdine les appels provenant de numéros non enregistrés dans les contacts. Ces appels restent cependant visibles dans l'historique des communications.

Ce paramètre restreint également les personnes autorisées à ajouter l'utilisateur à des groupes, alerte ce dernier en cas de modification du code de chiffrement d'un contact et active la double authentification par défaut, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les tentatives non autorisées de réenregistrement du numéro ou de prise de contrôle du compte.

© WABetaInfo

L'activation de cette fonction limite également la visibilité des informations personnelles telles que les photos de profil, les mises à jour de statut et l'historique de connexion, qui ne sont visibles que par les contacts, afin d'empêcher les inconnus de recueillir des informations personnelles pouvant servir à l'usurpation d'identité ou au harcèlement. De plus, les appels transitent systématiquement par les serveurs de WhatsApp, ce qui contribue à masquer les adresses IP et réduit les risques de géolocalisation.

Ces paramètres restent verrouillés jusqu'à ce que l'utilisateur désactive le mode strict. Pour accéder à cette fonction, il faut se rendre dans les paramètres, dans la section "Confidentialité", puis "Avancé", et enfin activer "Paramètres de sécurité stricts du compte". En sélectionnant "Afficher les paramètres verrouillés", on peut alors visualiser toutes les protections appliquées.

Attention, cette fonction est totalement optionnelle et s'adresse avant tout aux utilisateurs qui craignent d'être la cible de cyberattaques sophistiquées. En réalité, la majorité des utilisateurs WhatsApp n'auront pas besoin de l'activer, car les protections classiques de la messagerie offrent déjà un niveau élevé de confidentialité et de sécurité pour une utilisation quotidienne. Mais cela n'empêche pas de faire preuve de vigilance !