WhatsApp s'offre un répondeur téléphonique pour les appels manqués

Meta déploie une mise à jour généreuse pour WhatsApp avant les fêtes de fin d'année ! La messagerie permet désormais d'enregistrer un message vocal après un appel manqué, en plus d'autres petites nouveautés.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, WhatsApp nous offre plusieurs jolies nouveautés qui viennent corriger une frustration majeure ressentie sur la messagerie instantanée. Dans un billet de blog, Meta annonce le déploiement de plusieurs fonctions, dont une qui permet aux utilisateurs de laisser un message vocal lorsque leur correspondant ne décroche pas. De quoi permettre à WhatsApp de se poser en véritable concurrent des applications de téléphonie traditionnelles.

WhatsApp : un répondeur téléphonique pour laisser des messages

Jusqu'ici, lorsqu'un appel vocal ou vidéo ne trouvait pas de réponse, l'utilisateur devait soit retourner dans le fil de discussion pour écrire ou enregistrer un message, soit espérer que la personne le rappelle. Avec la nouvelle option, WhatsApp propose directement, au moment où l'appel est manqué, un moyen simple et rapide d'enregistrer un message vocal ou vidéo à envoyer immédiatement à son contact.

L'option est donc directement intégrée dans l'interface d'appel, via un bouton dédié, ce qui favorise la spontanéité et réduit les étapes nécessaires pour communiquer une information importante au contact absent. Le message enregistré est ensuite directement inséré dans la conversation, ce qui garantit qu'il sera vu et écouté rapidement. Cette fonction vise à remplacer progressivement le répondeur classique des opérateurs téléphoniques.

Mais ce n'est pas là la seule nouveauté. Il est désormais possible d'envoyer des réactions en direct pendant les discussions vocales. Cela signifie que, sans interrompre le fil de la discussion, les participants peuvent manifester des émotions ou valider un point avec une réaction rapide, ce qui enrichit les échanges sans recourir au texte. De plus, dans les appels vidéo de groupe, une nouvelle fonction met automatiquement en avant la personne qui parle, afin de rendre les discussions plus lisibles, en aidant les utilisateurs à suivre les interventions des participants.

WhatsApp : plus d'IA et des statuts améliorés

Meta en profite pour faire quelques améliorations du côté de l'intelligence artificielle. Meta AI, son chatbot à tout faire, est actuellement dans le collimateur de l'antitrust de l'Union européenne pour potentiellement empêcher les fournisseurs tiers d'IA de proposer leurs services via WhatsApp. L'entreprise rectifie le tir en intégrant dans la messagerie des modèles tiers réputés comme Midjourney et Flux, ce qui permet de générer des images de meilleure qualité directement dans l'application. Les utilisateurs peuvent aussi animer leurs photos pour en faire de courtes vidéos.

D'autres nouveautés ont également été introduites. Sur la version de bureau de WhatsApp (Mac, Windows et Web), un onglet "Médias" centralise désormais tous les fichiers, liens et documents partagés, ce qui facilite leur recherche sans avoir à fouiller chaque conversation. Les aperçus de liens dans les chats ont été rendus plus clairs et moins encombrants, améliorant ainsi la lecture des messages contenant des URL longues. Enfin, la section Statut reçoit de nouveaux éléments interactifs : des stickers, des paroles de musique intégrables, et des questions auxquelles les contacts peuvent répondre directement. Cela enrichit la façon dont les utilisateurs partagent des moments ou interagissent avec leurs proches via les statuts éphémères.