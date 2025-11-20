WhatsApp simplifie la gestion de plusieurs comptes sur un seul appareil

WhatsApp entame une refonte complète de sa fonction multicomptes, jusque là limitée et pénible. Voilà qui devrait grandement simplifier le quotidien de tous ceux qui utilisent deux comptes dans la messagerie !

Depuis octobre 2023, WhatsApp permet d'utiliser un deuxième compte sur l'application sur un même smartphone. Une véritable avancée pour les utilisateurs qui souhaitent cloisonner leur vie personnelle et leur vie professionnelle tout en ne gardant qu'un seul appareil afin de, par exemple, éviter de mélanger les conversations ou d'apparaître connecté quand on ne veut pas être dérangé.

Il n'empêche que cette fonction multicomptes reste jusqu'à présent assez basique, car la bascule entre les deux comptes n'est pas des plus intuitives – elle s'effectue depuis les réglages, où il faut sélectionner le compte puis attendre que l'application se mette à jour. Pas étonnant que de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser un compte WhatsApp for Business en parallèle de leur compte WhatsApp standard plutôt que de s'embêter avec cette fonction !

Heureusement, le site spécialisé WABetaInfo a repéré, dans la version bêta 25.34.10.72 de l'application sur iOS, que cet outil allait avoir droit à une refonte totale, pensée pour plusieurs profils et avec un système d'ajout de nouveau compte simplifié.

© WABetaInfo

Multicomptes WhatsApp : un système repensé et simplifié

Les utilisateurs vont bientôt pouvoir ajouter un second profil, personnel ou professionnel, et passer de l'un à l'autre en un seul geste, comme sur Instagram. Ainsi, il sera toujours possible d'utiliser un autre numéro de téléphone pour créer un nouveau compte, mais, cette fois, on pourra aussi se reconnecter à un compte existant ou ajouter un compte "compagnon" en scannant le code QR du smartphone où ce compte est déjà actif. L'historique se synchronisera alors automatiquement entre les appareils.

Pour le moment, cette gestion se limitera toujours à deux comptes, mais l'interface et l'architecture suggèrent qu'il sera possible d'aller au-delà par la suite. Le changement s'effectuera dans les Paramètres de l'application, où se trouve une nouvelle section intitulée "Liste des comptes". En appuyant dessus, les utilisateurs auront alors la possibilité d'effectuer une bascule. Plus besoin de recharger l'application !

WhatsApp a eu la fine idée de revoir le système de notifications. Ainsi, lorsqu'un message arrivera sur un compte inactif, l'alerte indiquera le nom du compte ainsi que celui de l'expéditeur Alors que, actuellement, il est difficile de savoir d'un coup d'œil quel profil reçoit la notification. Pour l'instant, cette nouvelle fonction est disponible uniquement dans la version bêta de l'appli sur iOS, mais Android ne devrait pas tarder à suivre. Un peu de patience !