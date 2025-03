Meta AI : le chatbot arrive enfin en France sur Facebook, Instagram et WhatsApp

Plus d'un an après sa sortie aux Etats-Unis, Meta AI débarque en France. Vous pourrez discuter avec ce robot conversationnel dans WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger. De quoi rivaliser avec ChatGPT et Gemini ?

Comme tout bon géant de la tech qui se respecte, Meta s'est lui aussi lancé dans la course à l'IA avec Meta AI, le chatbot de l'entreprise dopé à l'intelligence artificielle. Véritable assistant personnel, ce robot conversationnel permet de poser des questions à tout moment sur toutes sortes de sujets, sans avoir à passer d'une application à une autre.

Dévoilée en 2023 aux États-Unis et déployée sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, mais aussi sur les casques Quest,dans une poignée de pays dans la foulée, Meta AI va enfin faire officiellement son arrivée en Europe, et donc en France, cette semaine. Un retard au lancement que l'entreprise justifie par un "système réglementaire européen complexe", notamment au niveau de la collecte de données pour entraîner l'intelligence artificielle, qui ne respectait pas le RGPD (voir notre article).

Meta AI : des fonctions limitées par rapport à la version américaine

"Il nous a fallu plus de temps que prévu pour déployer notre technologie d'IA en Europe, car nous continuons à naviguer dans un système réglementaire européen complexe mais nous sommes heureux d'y être enfin parvenus", a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Le déploiement de Meta AI couvre 41 pays européens, dont l'ensemble de l'Union européenne, ainsi que 21 territoires d'outre-mer. Il prend en charge pas moins de six langues et revendique déjà 700 millions d'utilisateurs actifs par mois.

© Meta

Meta AI est désormais entièrement gratuit et utilisable sur l'ensemble des applications de Meta. Une nouvelle icône figurant un cercle bleu devrait bientôt s'afficher sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp pour vous permettre de dialoguer avec l'intelligence artificielle de l'entreprise. Celle-ci fonctionne comme Gemini et ChatGPT : il suffit de lui soumettre une requête dans un langage naturel, par le biais d'un prompt, pour que Meta AI s'exécute. Ainsi, sur WhatsApp, Meta AI peut vous délivrer aussi bien une recette de cuisine que vous conseiller un itinéraire de randonnée sur mesure. Sur Messenger, un ami vous propose un déjeuner mais ne sait pas à quelle adresse ? Il vous suffit de mentionner le chatbot (@MetaAI) pour qu'il vienne à votre rescousse.

Le chabot, qui arrivera d'abord dans vos discussions de groupe sur WhatsApp, sera, à terme, également disponible dans les conversations de groupe sur Messenger et Instagram. Mais contrairement à la version américaine, la version européenne de l'IA dispose de fonctions plus restreintes. Par exemple, elle ne peut pas générer d'images via l'outil Meta Imagine, une fonction pourtant très populaire aux États-Unis. De même, elle ne possède pas encore de mémoire, ce qui signifie qu'elle ne peut pas personnaliser ses réponses en fonction des interactions précédentes avec l'utilisateur.

Ces limitations sont majoritairement dues aux exigences réglementaires européennes, qui imposent des règles strictes sur l'utilisation des données personnelles. Pour respecter ces contraintes, Meta AI fonctionne uniquement en mode texte et ne s'appuie pas sur les données des utilisateurs pour son entraînement. Par la suite, de nouvelles fonctions devraient progressivement venir compléter son arsenal pour aligner la version européenne sur celle disponible aux États-Unis, tout en respectant les réglementations locales.