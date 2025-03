Apple adopte enfin le chiffrement de bout en bout pour le RCS

Après avoir longtemps trainé les pieds, Apple accepte enfin de gérer le protocole RCS avec du chiffrement de bout en bout pour assurer la confidentialité des échanges de messages entre iOS et Android. Un grand progrès pour les utilisateurs !

Les efforts de Google pour généraliser le RCS – Rich Communication Services – ont fini par porter leurs fruits ! Après des années à refuser obstinément d'implanter ce protocole de communication destiné à remplacer les SMS et les MMS pour l'échange de messages sur mobile, Apple a finalement accepté de prendre en charge ce standard de messagerie dans iMessage en septembre dernier, par le biais d'iOS 18 (voir notre article). Une petite révolution, étant donné que la firme à la pomme a toujours préféré conserver son format propriétaire, bloquant ainsi la généralisation de ce système universel. Toutefois, l'entreprise de Steve Jobs n'avait fait les choses qu'à moitié, refusant de prendre en charge le chiffrement des communications entre les appareils iOS et Android. Une fonction qu'Apple s'engage désormais à déployer dans une future mise à jour, comblant enfin une lacune majeure de l'implémentation actuelle.

RCS Apple : une fonction de chiffrement très attendue

Le RCS (pour Rich Communication Services) est un protocole conçu pour remplacer les SMS et MMS, aujourd'hui dépassés, dans les échanges de messages sur mobile. Mis au point depuis 2012 par les grands noms de la téléphonie, il se distingue par sa richesse et sa sophistication, offrant des fonctions similaires à celles d'applications comme WhatsApp, Signal, Telegram ou iMessage. Contrairement aux SMS qui transitent via le réseau 2G, le RCS utilise Internet, plus précisément les données mobiles. Résultat : comme les messageries instantanées modernes, il permet bien plus qu'un simple texto — accusés de réception et de lecture, partage de position, indication de saisie en temps réel, envoi de photos et vidéos en haute qualité, discussions de groupe, appels vidéo, et bien plus encore.

Mais l'absence de chiffrement de bout en bout entre les utilisateurs Android et iOS posait un vrai problème. En effet, il garantit que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu des messages, excluant toute possibilité d'interception par un tiers. Bref, il est indispensable pour assurer la confidentialité des échanges. S'il était garanti sur iMessage, il est désormais étendu aux échanges RCS avec les utilisateurs Android. La fonction sera ajoutée sur iOS, iPadOS, macOS et watchOS dans de futures mises à jour logicielles. Notons que cela ne changera rien à la distinction de couleur opérée par Apple entre les utilisateurs d'iPhone (les bulles bleues) et les utilisateurs Android (les fameuses bulles vertes) !

La GSMA (Global Mobile Security Association), l'organisation responsable du développement de la norme RCS, a commencé à travailler à l'activation du protocole E2EE pour les messages échangés entre Android et iPhone en septembre dernier. Elle n'a annoncé la nouvelle spécification RCS avec prise en charge E2EE que le 14 mars 2025. On ignore donc combien de temps il faudra à Apple pour intégrer le profil mis à jour à ses logiciels.