C'est bientôt fini pour Skype : Microsoft va enterrer son logiciel historique

Après 22 ans de service, Skype va tirer sa révérence en mai 2025.Dépassée par la concurrence, notamment WhatsApp et Zoom, la plateforme d'appels audio-vidéo va laisser la place à son remplaçant, Microsoft Teams.

Une page de l'histoire informatique va se tourner ! Skype, qui a été pendant de longues années l'application par excellence pour les appels vidéo en ligne, va tirer sa révérence, après 22 ans de bons et loyaux services ! Les équipes de XDA Developers ont en effet découvert, dans le code de la dernière version de Skype, le message suivant : "À partir de mai, Skype ne sera plus disponible. Continuez vos appels et discussions sur Teams."

Une décision qui n'est guère surprenante puisque, petite à petit, la plateforme a petit à petit perdu de son attrait au profit d'autres solutions comme Zoom et Google Meet, notamment avec l'explosion du télétravail. Microsoft lui-même semblait l'avoir abandonnée au profit de Teams, beaucoup plus professionnelle – ce qui ne l'a pas empêchée d'aussi conquérir les particuliers. L'entreprise continuait toutefois de proposer des mises à jour, envers et contre tout… Jusqu'à maintenant.

Fin de Skype : une plateforme supplantée par la concurrence

Lancé en 2003, Skype faisait figure de pionnier en matière de VoIP (Voice over Internet Protocol), en permettant aux internautes de passer des appels vocaux gratuits entre plusieurs utilisateurs grâce à Internet. L'application trouve rapidement son public et est rachetée par eBay deux ans plus tard. Petit à petit, la plateforme gagne de nouvelles fonctions très intéressantes, comme la messagerie instantanée, le partage de fichiers, les appels vidéo et les conférences en ligne.

En 2011, Skype est finalement racheté par le géant Microsoft pour la modique somme de 8,5 milliards de dollars et doit devenir la plateforme de communication officielle de Windows, Xbox et Office. Ce ne sera finalement jamais le cas, en témoigne son intégration plus que compliquée dans Windows 10. Skype est finalement absent de Windows 11, remplacé par Teams.

Microsoft aura tout tenté pour maintenir la plateforme d'appels en ligne à flot, notamment avec une mise à jour en 2023, qui offrant une interface modernisée, de nouvelles fonctions pratiques, un onglet pour l'actualité et une traduction audio en temps réel (voir notre article). Mais cela n'a malheureusement pas suffi face à l'explosion des messageries comme WhatsApp, et des plateformes sociales comme Discord et Zoom… Du côté de Microsoft, Teams a connu une explosion de sa popularité avec la pandémie, en séduisant les particuliers et en profitant de l'essor du télétravail, supplantant définitivement Skype. Il est aujourd'hui l'heure de conclure l'aventure.