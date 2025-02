On pourra bientôt annuler un message déjà envoyé sur Google Messages

Comme d'autres applications de messagerie, Google Messages permettra bientôt de supprimer un message après son envoi. Une fonction bienvenue pour limiter les erreurs, mais limitée évidemment aux RCS.

Vous en rêviez, Google l'a fait. Après WhatsApp, Messenger ou iMessage, Google Messages va permettre à ses utilisateurs d'annuler l'envoi d'un message. Jusqu'alors, l'application de messagerie, installée en standard sur de nombreux smartphones Android, ne disposait pas d'une telle option. Dans une prochaine mise à jour, les utilisateurs pourront supprimer un message après l'avoir expédié, s'ils ont fait une erreur de destinataire; s'ils ont fait des fautes dans le texte ou s'ils ont changé d'avis sur son contenu, par exemple.

En revanche, l'annulation ne sera possible que pour les messages envoyés en RCS et pas pour les classiques SMS et MMS classiques. Pour rappel, de la même manière qu'un message envoyé via WhatsApp, un message RCS nécessite une connexion à Internet, contrairement à un texto qui utilise un protocole dédié via le réseau mobile téléphonique. Une limitation normale dans la mesure où le protocole SMS, très ancien, ne prévoyait pas du tout ce genre d'option.

Annulation d'envoi sur Google Messages : une fonction limitée par un délai

C'est un développeur curieux qui, en étudiant le code d'une version bêta de l'application, a découvert une fonction intitulée Delete for everyone (Effacer pour tout le monde, en français), ce qui suggèrent qu'elle sera prochainement intégrée par Google dans Messages. Selon llui, cette option sera calquée sur celle utilisée par WhatsApp. Ainsi, lorsque l'utilisateur supprimera un message dans une conversation, il sera supprimé pour tous les membres de la conversation. Ces derniers verront ensuite apparaître la mention "Message supprimé par son auteur".

Attention, l'annulation des messages ne sera possible que si expéditeurs et destinataires utilisent des versions compatibles. Les destinataires utilisant des versions anciennes devraient continuer de voir les messages supprimés apparaître.

Bien évidemment, cette possibilité d'annulation ne sera pas illimitée dans le temps. Google Messages devrait, comme ses homologues, imposer un délai pour supprimer un message envoyé. Sur WhatsApp, le délai est de deux jours. iMessage d'Apple laisse seulement quelques heures, quant à Messenger, le délai est restreint à quelques minutes. Pour l'heure, on ne connait pas celui que Google imposera dans Messages. Pas plus que la date de sortie de cette fonction d'annulation.