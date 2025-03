On peut enfin annuler un message déjà envoyé sur Google Messages

Comme d'autres applications de messagerie, Google Messages permet désormais de supprimer un message après son envoi. Une fonction bienvenue pour éviter les erreurs, mais limitée évidemment aux RCS.

Il vous est peut-être déjà arrivé d'envoyer un message à la mauvaise personne ou de le regretter dans la seconde après l'avoir envoyé. Si vous utilisez WhatsApp, Messenger ou iMessage, ce n'est pas très grave, puisque vous avez la possibilité d'annuler l'envoi d'un message. En revanche, sur Google Messages, il ne vous restait plus qu'à regretter. En effet, jusqu'alors, l'application de messagerie, installée en standard sur de nombreux smartphones Android, ne disposait pas d'une telle option. Il fallait se contenter de la suppression locale, c'est-à-dire uniquement sur votre propre appareil, ou d'une fonction d'édition du message. Mais l'entreprise a été repérée en février dernier en train de travailler sur cette limitation lorsqu'un code découvert dans l'APK suggérait que Google Messages pourrait intégrer une fonction "Supprimer pour tous" pour les SMS envoyés. Comme le rapporte Android Authority, celle-ci a commencé à être déployée, du moins en version bêta.

Notons que l'annulation ne sera possible que pour les messages envoyés en RCS et pas pour les SMS et MMS classiques. Pour rappel, de la même manière qu'un message envoyé via WhatsApp, un message RCS nécessite une connexion à Internet, contrairement à un texto qui utilise un protocole dédié via le réseau mobile téléphonique. Une limitation normale dans la mesure où le protocole SMS, très ancien, ne prévoyait pas du tout ce genre d'option.

Annulation d'envoi sur Google Messages : une fonction limitée par un délai

La fonction ressemble beaucoup à celle utilisée par WhatsApp. Ainsi, lorsque vous supprimerez un message dans une conversation, il sera supprimé pour tous les membres de la conversation. Pour cela, il suffit de faire un appui long sur le message concerné, d'appuyer sur l'icône corbeille, puis de sélectionner l'option "Supprimer pour tout le monde". Les autres membres de la conversation verront alors apparaître la mention "Message supprimé par son auteur".

Attention, l'annulation des messages ne sera possible que si expéditeurs et destinataires utilisent des versions compatibles. Les destinataires utilisant des versions anciennes continueront de voir les messages supprimés apparaître. Voilà qui limite l'efficacité de la fonction, mais cela changera peut-être par la suite.

Bien évidemment, cette possibilité d'annulation n'est pas illimitée dans le temps. Google Messages impose, comme ses homologues, un délai de 15 minutes pour supprimer un message envoyé. Par comparaison, le délai est de deux jours sur WhatsApp. iMessage d'Apple laisse seulement quelques heures, quant à Messenger, le délai est restreint à quelques minutes. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de cette fonction d'annulation.