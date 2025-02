Votre compte WhatsApp sera automatiquement supprimé si vous ne respectez pas cette règle méconnue

Vous risquez de voir votre compte WhatsApp supprimé automatiquement de perdre toutes vos conversations si vous ne respectez pas certaines conditions, et notamment une règle que peu de gens connaissent.

Avec plus de deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est incontestablement l'application de messagerie la plus populaire au monde. Mais si elle est réputée pour sa simplicité et son efficacité, elle impose des règles très strictes sur son utilisation, règles assez méconnues, d'autant qu'elles sont parfois modifiées de façon très discrète. Et certaines sont très importantes, car les utilisateurs qui ne les respectent pas, peuvent voir leur compte purement et simplement supprimé, sans avertissement.

Parmi les règles connues, il y a bien sûr l'interdiction du spam, des comportements frauduleux ou encore l'utilisation de versions non officielles de l'application, telles que WhatsApp Plus ou WhatsApp++, qui ajoutent des fonctions spéciales. Utiliser ces outils ou enfreindre ces conditions d'utilisation peut mener à la suspension immédiate d'un compte.

Mais il existe une autre règle bien moins évidente qui aboutit à la même sanction : l'inactivité prolongée. En effet, si vous ne vous connectez pas à l'application pendant plus de 120 jours, votre compte sera automatiquement supprimé, emportant avec lui toutes vos conversations, vos contacts et votre historique. Une suppression brutale et définitive qui se fait sans préavis, exposant les utilisateurs peu avertis à de mauvaises surprises.

ve© dimarik16 - 123RF

La règle est simple : WhatsApp considère un compte comme "inactif" si l'utilisateur ne se connecte pas à l'application pendant quatre mois consécutifs. Il est essentiel de rappeler que pour que votre compte reste actif, il ne suffit pas d'ouvrir l'application sans connexion Internet, celle-ci doit détecter une activité en ligne. Si vous avez l'habitude de délaisser l'application pendant plusieurs mois, vous risquez de perdre l'accès à vos discussions, groupes et fichiers non sauvegardés localement. Une fois le compte supprimé, vous serez également exclu de tous vos groupes de discussion.

Meta, la maison mère de WhatsApp, justifie cette mesure par des raisons de sécurité et de protection des données. Un compte inactif est perçu comme vulnérable aux cyberattaques, d'où la nécessité de le supprimer après une certaine période d'inactivité. Cette démarche vise aussi à limiter la conservation des données inutiles. Ainsi, WhatsApp garantit un nettoyage régulier des profils obsolètes.

Si votre compte a été supprimé, il est possible de le recréer en utilisant le même numéro de téléphone, mais vous devrez dire adieu à toutes vos conversations, vos contacts et vos fichiers non sauvegardés. De plus, vous quitterez automatiquement les groupes auxquels vous participiez, et vos données ne pourront être récupérées qu'en demandant à vos contacts de vous les renvoyer.

Pour éviter toute mauvaise surprise, veillez donc à vous connecter régulièrement à l'application, même si vous ne l'utilisez que ponctuellement. Cela vous permettra de garder votre compte actif et de ne pas perdre vos données, vos contacts, vos groupes et vos conversations.