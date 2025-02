Cette voiture électrique se recharge en 10 minutes - et elle arrive bientôt en Europe

L'un des gros inconvénients des voitures électriques est sur le point de disparaître. Un constructeur vient de lancer un modèle qui se recharge en seulement 10 minutes, le temps d'un plein sur un véhicule thermique.

Si les voitures électriques connaissent un succès grandissant, elles souffrent encore d'un problème majeur qui freinent leur adoption massive : le temps de recharge de leur batterie. En effet, sans même parler de leur autonomie réelle, qui varie énormément selon leurs caractéristiques techniques et les conditions météo, de nombreux automobilistes ont du mal à se faire à l'idée de devoir attendre une demi-heure pour les recharger sur une borne "rapide" quand quelques minutes suffisent à faire le plein d'un véhicule thermique dans une station service.

Fort heureusement, les constructeurs, bien conscients de ce problème, déploient d'immenses efforts pour accélérer l'opération et rendre les voitures électriques aussi pratiques que les modèles traditionnels. Et si l'on parle bien souvent de Tesla et de ses fameux superchargeurs de plus en plus nombreux sur les routes, c'est du côté de la Chine que la situation semble progresser à grand pas, avec des promesses qui pourraient très vite changer la donne.

C'est ainsi qu'un constructeur chinois encore peu connu vient de battre un record impressionnant : sa Zeekr 7X, un SUV électrique nouvelle génération, recharge de 10 à 80 % en seulement 10 minutes, soit un temps similaire à celui d'un plein de carburant sur une voiture thermique. Un véritable exploit qui pourrait transformer le marché des voitures électriques.

© Zeekr

Équipée d'une batterie de 75 kWh et capable de supporter une puissance de charge allant jusqu'à 412 kW, la Zeekr 7X surpasse tous ses rivaux actuels. À titre de comparaison, des modèles comme la Hyundai Ioniq 5 ou Ioniq 6, souvent cités pour leur recharge rapide, nécessitent environ 18 minutes pour atteindre 80 % de batterie, avec une puissance de 225 à 277 kW. Même la nouvelle Emeya GT, l'un des modèles les plus rapides en Europe, met 14 minutes pour une recharge similaire.

La promesse de Zeekr n'est pas qu'un simple coup de communication. Des tests réalisés en conditions réelles en Chine confirment les capacités de la 7X. Lors d'un essai, la voiture est passée de 0 à 70 % en seulement 10 minutes, atteignant des pics de charge de 450 kW. Même après 80 %, elle continue de charger à une puissance de 250 kW, ce qui reste supérieur aux performances de nombreux modèles disponibles en Europe. Cela rend la Zeekr 7X particulièrement adaptée aux longs trajets, où les arrêts rapides deviennent presque comparables à ceux d'une voiture thermique.

Et la Zeekr 7X ne restera pas cantonnée à la Chine. Son constructeur, filiale du groupe Geely, qui possède également des marques réputées comme Volvo ou Lotus,, annonce son L'arrivée en Europe pour l'été 2025, d'abord dans les pays nordiques, notamment la Suède, les Pays-Bas et la Norvège, où la demande pour les voitures électriques est déjà élevée. Le prix de départ pour la 7X devrait se situer autour de 53 000 euros, un positionnement compétitif face à des concurrents comme Tesla ou les modèles électriques de Mercedes.

Avec cette avancée, la recharge électrique rapide en Europe pourrait devenir une réalité dans un futur proche. Si les infrastructures suivent, avec l'installation de bornes de recharge suffisamment puissantes pour exploiter tout le potentiel de ces voitures, la Zeekr 7X pourrait bien changer la donne et accélérer encore la transition vers une mobilité électrique. Le défi pour les autres constructeurs sera désormais de répondre à cette nouvelle norme de rapidité et d'efficacité, sous peine de se laisser distancer dans la course à l'innovation.