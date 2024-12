WhatsApp se dote d'un scanner pour numériser des documents

WhatsApp s'offre un outil de numérisation de documents. Vous n'aurez plus besoin de passer par une application tierce pour scanner des papiers avant de les partager avec vos contacts.

Il ne se passe pas un mois sans que WhatsApp reçoive de nouvelles fonctions ou des améliorations. Au cours des derners mois, l'applin'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés plus ou moins grandes, pour le plus grand plaisir de ses quelques deux milliards d'utilisateurs. Ainsi, la messagerie instantanée permet désormais de transcrire les messages vocaux en texte, de créer des brouillons pour les messages, et même de créer et de gérer des listes de discussions. Et Meta ne compte pas à s'arrêter là !

Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient jongler entre WhatsApp et des applications externes telles que Google Drive pour pouvoir numériser et envoyer des documents. Cela n'était donc pas très pratique et faisait perdre du temps. Mais il se trouve que la messagerie instantanée intègre enfin un scanner directement dans l'application, comme le rapporte le site spécialisé WABetaInfo.

© WABetaInfo

Scan dans WhatsApp : un outil intégré dans l'application

Ainsi, WhatsApp propose une option pour scanner rapidement un document à l'aide de l'appareil photo du smartphone depuis l'interface de partage. Le processus est simple : après avoir scanner le document, les utilisateurs peuvent prévisualiser le résultat et ajuster les marges, qui sont automatiquement détectées, afin que le rendu soit cadré avec précision. Ils peuvent également faire pivoter les images et ajuster les couleurs, afin d'avoir un document parfaitement lisible.

Pour l'instant, cette fonction est déployée exclusivement sur iOS dans la version 24.25.80 de l'application. Elle est accessible via l'App Store et ne concerne qu'un nombre restreint d'utilisateurs. Elle sera déployée auprès d'un plus grand nombre de personnes au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs Android devront patienter encore un moment avant de pouvoir en profiter à leur tour.