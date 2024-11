Répondeur Messenger : vous pouvez laisser un message vidéo à vos amis s'ils ne décrochent pas

Messenger fait le plein de nouveautés avec sa dernière mise à jour ! Au programme : l'ajout d'un répondeur, des fonds d'écran générés par IA, une qualité d'appel améliorée et l'intégration de Siri.

Si elle a connu son heure de gloire, notamment grâce au fait qu'elle est intimement liée à Facebook et Instagram, Messenger, la messagerie instantanée de Meta, accuse le poids des ans. Surtout, elle souffre de la comparaison avec WhatsApp, l'autre messagerie du groupe américain, rachetée il y a une dizaine d'années, qui est plus populaire que jamais. Aussi, l'entreprise de Mark Zuckerberg multiplie les mises à jour pour rattraper son retard. En avril dernier, Messenger a ainsi accueilli toute une palette de nouvelles fonctions, telles que l'envoi de photos HD, la création d'albums partagés au sein des discussions de groupe et la possibilité de partager des fichiers volumineux (voir notre article).

Meta récidive puisque l'entreprise a annoncé, dans un billet de blog publié le mercredi 20 novembre, une nouvelle mise à jour qui ajoute bon nombre de nouvelles fonctions. Si certaines sont anecdotiques, d'autres se montrent franchement utiles, à l'image du répondeur pour les appels vocaux. En effet, dans le monde, les utilisateurs passent plus de 7 milliards de minutes d'appels sur Facebook et Messenger chaque jour. "C'est pourquoi nous annonçons de nouvelles fonctions d'appel par messagerie", explique l'entreprise, qui promet des appels "plus faciles, plus fiables et plus amusants."

© Meta

Répondeur Messenger : des appels vidéo grandement améliorés

La nouveauté indéniable est le répondeur, qui permet de laisser des messages audio ou vidéos à vos contacts lorsqu'ils ne répondent pas. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton "Enregistrer un message". Selon que vous appelez en vocal ou en visio, l'application vous permettra de laisser un court message dans le format de votre choix. Une fonction semblable a été déployée par Apple sur FaceTime l'an dernier.

© Meta

Durant les appels vidéo, Messenger permet d'ajouter une image en fond. Avec cette mise à jour, Meta permet désormais de la faire générer par l'intelligence artificielle Meta AI. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône d'effets dans la barre latérale de votre prochain appel vidéo et de sélectionner "Arrière-plans", pour ensuite décrire l'image souhaitée dans une requête textuelle.

© Meta

En plus de cela, la qualité des appels s'améliore. Ces derniers bénéficient désormais d'une fonction de suppression du bruit ambiant et d'isolation vocale. De même, l'option d'appels vidéo HD est activée par défaut pour les appels en Wi-Fi. Il est possible d'en faire de même pour les appels passés via le réseau cellulaire 4G ou 5G en activant la fonction dans les paramètres d'appel.

© Meta

Enfin, sur iOS, Messenger peut désormais communiquer avec Siri, l'assistant vocal d'Apple, pour lui demander d'envoyer un message ou de passer un appel, afin de ne pas avoir à toucher l'appareil. Certaines de ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles – c'est le cas des options d'optimisation d'appel –, tandis que d'autres – comme la messagerie vocale et visuelle – devraient arriver très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas.