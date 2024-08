Teams 2024 : Microsoft lance une version unifiée de son appli sur PC et Mac

Pour simplifier son écosystème, Microsoft déploie une seule et unique application Teams vous permettant de basculer facilement entre vos comptes personnels, professionnels et éducatifs. Il était temps !

Teams a beau être un logiciel de visioconférence et de collaboration incontournable au quotidien, son utilisation n'est pas des plus intuitives. En effet, en cherchant la plateforme dans leur menu "Démarrer", les utilisateurs se voient proposer plusieurs versions installées. Eh oui, à l'heure actuelle, deux applications Teams sont disponibles sur Windows 11. La première est dédiée au travail tandis que la seconde est consacrée aux usages personnels. Autant dire que cela est assez confus…

Heureusement, Microsoft annonce dans un billet de blog le déploiement d'une version unifiée de sa plateforme collaborative. Désormais, les comptes professionnels, personnels et éducatifs sont réunis au sein d'une seule et même application Teams. Cette mise à jour majeure est disponible dès maintenant pour Windows 11, Windows 10 et Mac.

© Microsoft

Microsoft Teams : une seule application pour plusieurs comptes

Dans cette nouvelle application unique, il est donc possible d'associer plusieurs comptes. Pour ce faire, il suffit de sélectionner notre photo de profil en haut à droite de votre écran, où l'on peut ajouter un compte ou en sélectionner un différent. Les comptes multiples s'ouvriront alors dans des fenêtres côte à côte. De plus, Microsoft simplifie le choix du compte au moment de rejoindre une réunion, en nous proposant de changer de compte avant la connexion à une visioconférence ou de la rejoindre en tant qu'invité. Enfin, des améliorations ont été apportées aux notifications des comptes personnels, afin que l'on puisse savoir rapidement sur quel compte nous sommes contacté ou avons des rendez-vous planifiés par exemple.

© Microsoft

L'application unique Teams est disponible pour Windows 10 et 11 et macOS. Pour les personnes ayant déjà installé l'application, une simple mise à jour aura lieu automatiquement. Sinon, il est possible de télécharger ce nouveau Teams sur le site officiel de Microsoft.