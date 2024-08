Google Meet va simplifier vos appels vidéo sur smartphone

L'application mobile Google Meet va avoir droit à quelques changements d'interface pour gagner en simplicité d'utilisation. Plusieurs fonctions divertissantes et un mode optimisé pour les appareils mobiles vont faire leur apparition.

Google Meet, la plateforme de visioconférence du géant d'Internet, continue de subir de profondes transformations. Une nécessité pour rester compétitif face à des concurrents tels que Zoom et Microsoft Teams ! Google a ainsi récemment introduit une fonction pratique permettant de transférer un appel d'un appareil à un autre et va bientôt permettre à une IA de prendre des notes à votre place. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là ! Elle a profité d'un billet de blog pour détailler les prochaines mises à jour, qui comprendront notamment une interface repensée avec un accès facilité aux fonctions évoluées, plusieurs options divertissantes et un mode optimisé pour les appareils mobiles.

Google Meet : une interface repensée pour une meilleure accessibilité

L'interface d'appel va avoir le droit à un petit ravalement de façade. Elle va notamment permettre de faciliter le lancement, la réception d'appels vidéo et leur planification en introduisant de nouvelles options. De plus, un nouveau chat en temps réel va être intégré aux appels, vous permettant de partager des liens ou des commentaires en temps réel si vous ne souhaitez pas vous exprimer à voix haute. Autre changement : vous bénéficierez de nouveaux boutons de contrôle des appels et vous pourrez accéder plus facilement aux sous-titres en direct, ces derniers étant disponibles dans pas moins de 70 langues.

© Google

Google Meet va également se doter de nouvelles options de personnalisation divertissantes pour vos appels vidéo, tels que des arrière-plans, des filtres et divers effets. L'entreprise va aller jusqu'à proposer des accessoires (chapeaux, bonnets, lunettes…) que vous pourrez superposer pendant vos appels. Les émojis avec réactions vont aussi faire leur apparition, vous permettant de réagir aux conversations autrement que par de simples messages. Vous pourrez ainsi approuver un commentaire, célébrer, applaudir ou encore rire. Ces émojis seront disponibles dans plusieurs tons de peau.

© Google

Google va en profiter pour améliorer le partage d'écran sur iOS et Android, rendant plus simple la diffusion de photos, vidéos et de présentations à tous les participants. L'application sur Android et iOS va également intégrant un mode prenant uniquement en charge l'audio, avec des boutons de contrôle des appels plus grands et plus faciles à utiliser. Parfait pour prendre des appels pendant votre promenade, dans une voiture ou dans les transports en commun avec moins de distractions !

© Google

Enfin, vous pourrez transférer rapidement vos appels d'un appareil à un autre. Plus besoin de vous déconnecter de la session active et rouvrir le lien vers la visioconférence sur le second appareil ! L'ensemble de ces nouveautés sera progressivement déployées sur les versions Android et iOS de Google Meet lors des prochains mois, sans que l'on ait plus de précision pour le moment.