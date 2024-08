Google Messages : attention à cette fonction qui peut vous faire perdre vos messages !

Attention si vous désactivez le RCS dans Google Messages, vous pourriez perdre des données importantes ! Le géant d'Internet affiche désormais un avertissement dans l'application.

Alors qu'Apple accepte enfin de prendre en charge le RCS – Rich Communication Services, un protocole de communication destiné à remplacer les SMS et MMS pour l'échange de messages sur mobile – par le biais d'iOS 18, après de nombreuses années de refus, Google continue d'améliorer son application Google Messages, la rapprochant sans cesse des messageries instantanées populaires, comme WhatsApp ou Signal. Sa messagerie instantané embarque notamment le RCS, qui vous permet d'avoir accès à des fonctions avancées comme l'envoi d'images, de vidéos, de fichiers ou encore la création de groupes. Cela vous permet également de voir lorsqu'un message a été lu ou lorsque votre interlocuteur écrit une réponse. Mais attention si vous êtes tenté de désactiver la fonction, car cela peut vous faire perdre des données importantes. Google vient d'ailleurs d'introduire un message d'avertissement à ce sujet dans l'interface.

RCS : un protocole de communication universel

Pour rappel, le RCS (pour Rich Communication Services) est un protocole de communication destiné à remplacer les vieillissants SMS et MMS pour l'échange de messages sur mobile. Développé depuis 2012 par les principaux acteurs de la téléphonie, le RCS est à la fois plus sophistiqué et plus riche que le SMS, avec des fonctions proches de celles qu'offrent des applis comme WhatsApp, Signal, Telegram ou iMessage. Comme ces services, le RCS passe par Internet, plus exactement, par les données mobiles, alors que SMS utilise le réseau cellulaire en 2G.

Comme le SMS, il ne dépend d'aucune entreprise spécifique ni d'aucune appli particulière, contrairement à WhatsApp, Messenger ou iMessage : il suffit d'utiliser une application compatible – telle que Google Messages – pour échanger instantanément, indépendamment de l'opérateur téléphonique. Ce n'est pas un format propriétaire, mais un protocole ouvert. Bref, il combine tous les avantages d'un protocole normé comme le SMS avec ceux d'une appli de messagerie "privée" et moderne.

RCS : attention à ne pas le désactiver n'importe quand

Il est tout à fait possible de désactiver le RCS dans les paramètres de la messagerie. Attention toutefois ! Ce faisant, vous risquez de perdre l'accès à vos discussions de groupe sur Google Messages. Cette suppression n'est pas immédiate, elle intervient trente jours après la désactivation du protocole.

Pour éviter toute confusion, Google communique désormais plus clairement à ce sujet, en affichant un message d'avertissement dans la dernière version de son application. "Vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de messages dans les chats RCS de groupe pour le moment. Vous serez exclu de tous les chats RCS de groupe au bout de trente jours", peut-on lire une fois le protocole désactivé.

Si vous envisagez de changer de téléphone et de passer d'un système Android à un iPhone, assurez-vous cependant de vérifier que le RCS soit bien désactivé sur votre ancien smartphone. Si vous ne le faites pas, ce dernier pourrait continuer à recevoir des messages pendant plusieurs jours sans que vous ne soyez au courant.