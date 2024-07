Cette nouvelle fonction très attendue va rendre WhatsApp beaucoup plus pratique

Plus besoin de fouiner dans vos conversations pour discuter avec vos contacts préférés dans WhatsApp ! L'appli se dote enfin d'une nouvelle fonction fort pratique, qui était très attendue.

WhatsApp est une messagerie instantanée tellement pratique que l'on se retrouve facilement à entretenir des dizaines, voire plus, de conversations en même temps. Entre les échanges avec nos proches et les discussions de groupe, on peut vite être dépassé et se perdre dans le fil des nombreuses conversations ! Pourtant, il y a des personnes avec lesquelles on discute plus que d'autres – parfois quotidiennement –, à tel point qu'il serait pratique de toujours les avoir sous la main.

Jusqu'ici, il n'était pas possible d'accéder rapidement à un contact en particulier. On pouvait seulement épingler une conversation, puis appuyer sur la photo de profil du contact en question pour afficher l'option de l'appeler. Un processus qui se révélait malheureusement fastidieux et chronophage.

Mais c'est bientôt de l'histoire ancienne ! WhatsApp est en train de déployer progressivement un nouveau filtre "Favoris" sur la version stable de l'application, sur Android comme sur iOS – il suffit d'effectuer la mise à jour. Une nouveauté aussi attendue que pratique, à tel point qu'on est en droit de se demander pourquoi elle arrive aussi tard...

© Meta

Ainsi, le filtre "Favoris" apparaît désormais en haut de l'onglet principal "Discussions", avec les filtres "Toutes", "Non lues" et "Groupe", et "Appels". Les contacts marqués comme favoris bénéficient d'options d'appels rapides pour les appels audio et vidéo, contrairement aux appels récents qui ne permettent que de répéter ce type d'appel. Pour ajouter des conversations en favoris, il faut soit sélectionner le filtre "Favoris" dans l'onglet "Discussions", soit appuyer sur "Ajouter aux favoris" dans l'onglet "Appels", soit se rendre dans la section "Favoris" dans les paramètres.

Ce raccourci va permettre de gagner un temps précieux, en particulier dans les situations urgentes ou lorsqu'il s'agit de joindre fréquemment des contacts spécifiques. La manipulation est bien plus rapide que de devoir rechercher le nom du contact dans la barre de recherche ou de devoir faire défiler les conversations jusqu'à voir apparaître son nom.