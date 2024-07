Ces techniques de grand-mère très efficaces vous débarrasseront des mauvaises herbes

Pas besoin d'utiliser des produits toxiques comme des pesticides pour éliminer les pissenlits dans votre jardin. Ces techniques de grand-mère, simples et naturelles, sont parfaitement efficaces pour éradiquer les mauvaises herbes.

Depuis 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter ni utiliser des pesticides en France. Avec cette interdiction, les jardiniers amateurs doivent utiliser d'autres techniques pour désherber leurs terrains. Et, outre le déracinement manuel, long et pénible, il existe plusieurs solutions naturelles, simples et efficaces pour cela, qui ne présentent aucun risque pour la santé et l'environnement, contrairement aux produits phytosanitaires.

Parmi ces techniques de grand-mère, il y a d'abord l'eau chaude. Il suffit en effet de prendre de l'eau bouillante ou de récupérer une eau de cuisson (de pâtes, de pommes de terre, de légumes, etc.) et de la verser directement sur les mauvaises herbes. L'eau très chaude (à une température supérieure à 50° C) provoque un choc thermique qui détruit instantanément les parties aériennes de la plante. Elle dénature les protéines des cellules végétales des mauvaises herbes, les rendant incapables de remplir leurs fonctions vitales.

Bien que les racines profondes puissent résister à un premier traitement, des applications régulières affaiblissent progressivement la plante, limitant sa repousse. En général, trois à quatre traitements par an suffisent pour des résultats durables. Cette technique est particulièrement adaptée pour les zones minéralisées, comme les allées pavées ou les graviers. Elle n'est en revanche pas recommandée pour les massifs de fleurs, car l'eau chaude pourrait également nuire aux plantes que vous souhaitez conserver.

© Gold Picture - Adobe Stock

Autre solution populaire, économique et efficace, le vinaigre blanc. Il suffit de pulvériser du vinaigre pur sur les feuilles des mauvaises herbes par temps ensoleillé. L'acide détruit la membrane superficielle des plantes, les rendant vulnérables aux rayons UV. Attention, il faut éviter une utilisation excessive pour ne pas acidifier le sol. Pour traiter de plus grandes surfaces, il est possible de diluer le vinaigre avec de l'eau tout en ajoutant un peu de savon noir pour améliorer l'adhérence.

Il est également possible d'utiliser du bicarbonate de sodium. Saupoudrez-le au pied des mauvaises herbes et laissez la rosée le dissoudre. Attention toutefois à ne pas utiliser de trop grandes quantités pour éviter de rendre le sol phytotoxique. Cette méthode est idéale pour de petites zones non végétalisées comme les allées de pavés ou de graviers..

En revanche, certaines pratiques sont à éviter absolument. Par exemple, l'utilisation de sel pour désherber est fortement déconseillée. Le chlorure de sodium détruit les micro-organismes du sol et peut même intoxiquer les nappes phréatiques, rendant le sol stérile. L'eau de javel, bien qu'efficace, est également à proscrire. Elle tue non seulement les mauvaises herbes, mais aussi la vie souterraine, et libère des substances toxiques dans l'environnement.

En combinant toutes ces techniques naturelles, vous éliminerez progressivement et facilement les pissenlits et aux herbes indésirables tout préservant la santé de votre jardin et de l'environnement.