Gemini dans Gmail : comment l'IA de Google va faciliter votre correspondance

Google s'apprête à ajouter de nouvelles fonctions d'IA à Gmail grâce à Gemini qui proposera plusieurs services innovants et pratiques pour la rédaction et la gestion des mails. Mais ce ne sera pas gratuit.

Lors de la Google I/O 2025, la conférence annuelle des développeurs du géant américain qui se tient depuis le 20 mai, Google a dévoilé de grands changements pour son outil de messagerie Gmail. Au cœur des évolutions : Gemini évidemment, son système d'intelligence artificielle qui se répand comme une trainée de poudre dans tous les services de la firme.

Avec Gmail, Gemini va jouer la carte de la personnalisation. Le service de messagerie propose déjà depuis pas mal de temps des suggestions de réponses à des courriers reçus dans Gmail. Cependant, elles sont encore assez succinctes et surtout uniquement en lien avec le mail affiché. Avec Gemini, les réponses "automatiques" suggérées atteignent un niveau de précision, de personnalisation et de contextualisation bien supérieur.

Comment va fonctionner Gemini dans Gmail ?

Pour apporter des réponses plus complètes, l'IA de Google va simplement analyser – avec votre autorisation tout de même ! – le contenu de votre correspondance, mais aussi les fichiers que vous avez déposés dans l'espace en ligne Google Drive. Gemini pourra ainsi remonter le fil de discussion et piocher dans les échanges tenus avec votre correspondant et toutes les autres conversations, toutes les informations qui lui semblent pertinentes pour générer une réponse adaptée.

© Google

Par exemple, si l'un de vos contacts vous demande des conseils et des recommandations pour un voyage dans un pays que vous avez vous-même déjà visité, Gemini va scruter tous les courriers et documents traitant de ce voyage passé pour apporter des éléments dans votre réponse.

Bonus : la personnalisation est poussée un cran au-dessus. Les messages générés par Gemini sont taillés pour ne pas ressembler à des réponses automatiques, froides et lisses. Gemini va également apprendre votre style d'écriture, vos tics de langage, vos expressions favorites, etc. qu'il aura déniché dans toutes vos correspondances et vos fichiers sur Drive. Si bien qu'il va tourner sa réponse comme vous le feriez vous-même ou presque.

© Google

Le style s'adapte également au correspondant. Il y a peu de chance que vous vous adressiez à un ami de la même façon que vous parlez à votre supérieur hiérarchique.

Quand sera déployé Gemini dans Gmail ?

Les nouvelles fonctions de Gemini dans Gmail sont attendues dans une version Alpha dans Google Labs en juillet prochain. Uniquement en anglais tout d'abord et à travers la version navigateur du service ainsi que pour Android et iOS. Elles devraient être déployées durant le troisième trimestre 2025… pour les abonnés de Google Workspace et Google One AI Premium. Gemini dans Gmail ne va pas, dans l'immédiat, rejoindre l'immense parc d'utilisateurs de la version gratuite de Gmail. L'IA générative coûte cher